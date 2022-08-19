Murat Boz'un o paylaşımını gören takipten çıkardı! Üstsüz fotoğrafını paylaşıp bakın ne yazdı

Genç kızların sevgilisi, yakışıklı şarkıcı Murat Boz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerini kızdırdı. Üstsüz yaptığı paylaşımda "Dieti biraz bozdum ama hakettim. Devaaam" yazan Boz'a takipçileri tepki gösterdi.

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O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan yakışıklı şarkıcı Murat Boz'un Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisindeki öpüşme sahneleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Adından sıklıkla söz ettiren Boz, bu kez Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini kızdırdı.

Üstsüz fotoğrafını paylaşıp bakın ne yazdı

Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuğa soyunan ve başarılı bir performans sergileyen Murat Boz birçok filmde de başrol oynadı. Boz, son olarak Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisindeki partneri Tuba Büyüküstün ile öpüşme sahneleriyle gündeme gelmişti. Sosyal medyada hatrı sayılır bir takipçi kitlesi olan yakışıklı şarkıcı kaslı vücudunu paylaşarak fotoğrafının altında, "Dieti biraz bozdum ama hakettim. Devaaam" notunu düştü. Takipçileri ise "Bu diyeti bozmuş hali mi?" diyerek tepki gösterdi.

İşte Murat Boz'un o paylaşımı

Murat Boz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Şarkılarıyla, filmleriyle, yakışıklılığıyla genç kızların sevgilisi haline gelen Murat Boz ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Peki Murat Boz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Murat Boz hakkında derlediğimiz bilgiler...

Karadeniz Ereğli'de doğdu

7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak Karadeniz Ereğli'de dünyaya gelen Murat Boz, İlk ve orta öğrenimini Karadeniz Ereğli'de tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşmiş 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni kazanmıştır. Mezuniyetinin ardından İstanbul Teknik İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam etti.

Birçok sanatçı ile çalıştı

2000’li yılların başında vokalistlikten para kazanmaya başlayan Murat Boz, ilk olarak Emel Müftüoğlu’nun vokalisti olarak çalıştı. Daha sonra Burcu Güneş, Demet Sağıroğlu, Grup Hepsi, Hande Yener, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer ve Tarkan dahil olmak üzere birçok şarkıcıya konserleri ile stüdyo albümü kayıtlarında vokalist olarak eşlik etti.

“Aşkı Bulamam Ben” dedi, ödülü aldı

Temmuz 2006’da “Aşkı Bulamam Ben” şarkısını single olarak yayınlayan yakışıklı şarkısını ilk çıkışını burada yakalamıştır. Boz, 2007 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nden, İstanbul FM Altın Ödülleri’nden ve Kral TV Video Müzik Ödülleri’nden En İyi Çıkış Yapan Sanatçı kategorisinde ödül aldı.

Oyunculuğa soyundu

2014’ten itibaren oyunculuk kariyerine de odaklanan Murat boz; Hadi İnşallah, Kardeşim Benim, Dönerse Senindir ve Öldür Beni Sevgilim filmlerinde başrol oynayarak bu konuda da ne kadar yetenekli olduğunu göstermiş oldu.

Albümleri:

Maximum (2007)

Şans (2009)

Aşklarım Büyük Benden (2011)

Janti (2016)

Murat Boz'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Jet Sosyete (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2018 – Öldür Beni Sevgilim (Yaman) (Sinema Filmi)

2017 – Kardeşim Benim 2 (Ozan) (Sinema Filmi)

2016 – Kardeşim Benim (Ozan) (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Mehmet) (Sinema Filmi)

2014 – Hadi İnşallah (Pekmez) (Sinema Filmi)

TV Programları:

2011-2019 – O Ses Türkiye (Jüri Üyesi)

2014 – Yetenek Sizsiniz Türkiye (Jüri Üyesi)