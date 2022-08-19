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Kaza öyle bir geldi ki... Anadolu Otoyolu'nda otomobil kamyona ok gibi saplandı ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kaza öyle bir geldi ki... Anadolu Otoyolu'nda otomobil kamyona ok gibi saplandı ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kayganlaşan yol, feci kazayı beraberinde getirdi. Kontrolden çıkıp yan dönen kamyona, hızını alamayan otomobil çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu otoyolunda kilometrelerce trafik oluştu.

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Kaza, Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi Alancuma mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 41 AGS 302 plakalı Ford marka kamyon, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkarak yan döndü.

Yan dönen kamyonun altına girdi

O esnada aynı istikamette seyir haline olan Muzaffer Kurt hakimiyetindeki 34 ACL 880 plakalı otomobil, kamyona adeta ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken, yolcu olarak bulunan Nevin O., Güzide Ş., Emine O. ve Seyfettin Ş. isimli 4 kişi de yaralandı.

Sürücü öldü

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücü ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kilometrelerce trafik oluştu

Meydana gelen kaza sonrasında Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Oluşan araç kuyrukları ve kaza yeri havadan görüntülendi.

Tek şeritten sağlanan trafik ise yaklaşık 3 saat sonra kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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