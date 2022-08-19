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Denizli'de ormanda elleri ve ayakları bağlı halde! İranlı kadının itirafı herkesi şoka soktu

Anadolu Ajansı
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Denizli'de ormanda elleri ve ayakları bağlı halde! İranlı kadının itirafı herkesi şoka soktu

DENİZLİ'de İranlı bir kadın, elleri ve ayakları bağlanmış halde ormanlık alanda bulundu. Arkadaşlarına kaçırıldığını söyleyen kadının, itirafı yok artık dedirtti.

Denizli'de ormanda elleri ve ayakları bağlı halde! İranlı kadının itirafı herkesi şoka soktu

Alınan bilgiye göre, İran uyruklu P.P. (31), 3 kişi tarafından Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçırıldığını öne sürerek telefon mesajıyla arkadaşlarından yardım istedi.

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Denizli'de ormanda elleri ve ayakları bağlı halde! İranlı kadının itirafı herkesi şoka soktu

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. P.P, bir ağacın altında, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı şekilde bulundu.

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Denizli'de ormanda elleri ve ayakları bağlı halde! İranlı kadının itirafı herkesi şoka soktu

P.P, bir ağacın altında, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı şekilde bulundu.

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Denizli'de ormanda elleri ve ayakları bağlı halde! İranlı kadının itirafı herkesi şoka soktu

Vücudunun çeşitli yerlerinde kesi izi bulunan kadın, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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