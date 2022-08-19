Denizli'de ormanda elleri ve ayakları bağlı halde! İranlı kadının itirafı herkesi şoka soktu
Anadolu Ajansı
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DENİZLİ'de İranlı bir kadın, elleri ve ayakları bağlanmış halde ormanlık alanda bulundu. Arkadaşlarına kaçırıldığını söyleyen kadının, itirafı yok artık dedirtti.
Alınan bilgiye göre, İran uyruklu P.P. (31), 3 kişi tarafından Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçırıldığını öne sürerek telefon mesajıyla arkadaşlarından yardım istedi.
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Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. P.P, bir ağacın altında, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı şekilde bulundu.
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P.P, bir ağacın altında, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı şekilde bulundu.
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Vücudunun çeşitli yerlerinde kesi izi bulunan kadın, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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