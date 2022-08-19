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Motorine zam geldi! Dolar kurundaki artış sonrası motorin 20 Ağustos 2022'den itibaren 1 lira 7 kuruş zamlı....

Motorine zam geldi! Dolar kurundaki artış sonrası motorin 20 Ağustos 2022'den itibaren 1 lira 7 kuruş zamlı....

Dolar kurundaki artış ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası araç sahiplerine kötü haber. Motorine 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü (bu gece yarısı) yine kallavi zam geliyor...

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Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından dolar kurundaki artış ve Cenova petrol borsasındaki yükseliş nedeniyle motorine bu gece yarısı yine zam geliyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 1 lira 7 kuruş zam geldi.  Zamlı fiyatlar pompaya yansıyacak. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor. Motorine dün 76 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti. 

Güncel motorin ve benzin fiyatları

Motorin İstanbul'da 24 liraya, Ankara'da 24,11 liraya ve İzmir'de ise 24,12 liraya satılıyor.
Benzin İstanbul'da litre fiyatı 20,33 liraya, Ankara'da 20,45 liraya, İzmir'de 20,44 liraya satılıyor.
LPG, İstanbul Anadolu Yakası'nda 11,1 TL, Avrupa Yakası'nda 11,35 TL, Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL, İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL..

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