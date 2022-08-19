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Cennet Mahallesi'ndeki hallerine bakmayın! Melek Baykal'ın gençlik fotoğrafı mankenleri cebinden çıkardı

Cennet Mahallesi'ndeki hallerine bakmayın! Melek Baykal'ın gençlik fotoğrafı mankenleri cebinden çıkardı

Televizyon ekranlarının efsane olan dizisi Cennet Mahallesi'nde Pembe rolü ile geniş kitleler tarafından sevilen başarılı oyuncu Melek Baykal gençlik fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı. 68 yaşında olan Melek Baykal'ın henüz yirmili yaşlardaki halleri ve duru güzelliği değme mankenlere taş çıkarttı.

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Televizyon ekranlarında olduğu kadar tiyatro sahnelerinin de duayen isimlerinden biri olan Melek Baykal, televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Cennet Mahallesi dizisindeki Pembe karakteri ile fenomen olmuştu. Tekrarları bile hala en çok izlenen diziler arasında olan Cennet Mahallesi aradan yıllar geçmesine rağmen hala en sevilenler arasında. Pembe karakteri ile kariyerinde bambaşka bir boyut yakalayan Melek Baykal şu sıralar gençlik halleri ile dillerde

20'lik hali ve duru güzelliği ile büyüledi

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Melek Baykal'ı instagram hesabında 595 K kişi takip ediyor. Haliyle yaptığı her paylaşımını anında yüzlerce kişi beğeni atıyor, yorum yapıyor. Sık sık tiyatro sahnesinden ya da ailesi ile olan pozlarını paylaşan Melek Baykal'ın yaptığı son paylaşım ağızları açık bıraktı. Henüz yirmili yaşlarının  başında olduğu anlaşılan Melek Baykal duru güzelliği ile büyüledi. 

Melek Baykal'ın bu zarif hallerini görenler ilk bakışta Melek Baykal'ı dizide kızı rolünde olan Çağla Şikel'e benzetti. Bazı takipçileri ise Melek Baykal'a 'Bu nasıl güzellik ablacım' diye sordu. 

Gören Çağla Şikel'e benzetti

68 yaşında olan Melek Baykal aslen İstanbul doğumlu. Zaman zaman siyasi görüşü ile bir kesimin tepkisini toplayan Melek Baykal iki kez evlilik yaptı. İlk eşi kendi gibi oyuncu Zafer Ergin oldu. 2022 yılında boşandığı eşi ise Warner Striening oldu.  

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