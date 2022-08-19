Metabolizmanızın hızına yetişemeyeceksiniz! Yemeklerden sonra bir bardak içen gözlerine inanamıyor

Metabolizma hızınız yavaşsa kilo verme hızınız da yavaş demektir. Bu durumda ne kadar kilo vermek için çabalasanız da işiniz oldukça zordur. Fakat canınızı sıkmayın... Sizler için hazırladığımız bu liste sayesinde şimşek gibi bir metabolizma hızına sahip olacaksınız. İşte o metabolizmayı fırtına gibi çalıştıran 4 yöntem...

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Kilo almak gibi, vermek de çok zordur. Kilo vermek ile doğrudan bağlantılı olan bir durum vardı ki o da metabolizma hızı... Kimi insanla hızlı olan metabolizma yani sindirim sistemi, kimisinde ise yavaştır. Buna bağlı olarak kilo verememe, hatta kilo alımı da yaşanabilir. Metabolizmanızın yavaşlığından dert yanıyorsanız, bu yazımız tam size göre... Sizler için derlediğimiz bitkisel çayları yemeklerden sonra tükettiğinizde kendinizdeki inanılmaz değişimi fark edeceksiniz. İşte o mucizevi 4 bitkisel çay...

Yeşil çay

Yağ yakan bitkisel çaylar arasında en çok tüketilenler arasında yeşil çay yer alıyor. Yapılan çalışmalara göre yeşil çay, metabolizmayı %4 oranında hızlandırıyor. Yemeklerden sonra tüketildiğinde kan şekerinin yavaş yavaş yükselmesini sağladığı için iştahı azaltıp kilo alımını yavaşlatıyor hatta kilo verdiriyor. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayan yeşil çay, diyet listelerinde sıklıkla kullanılan bir bitkisel çaydır.

Beyaz çay

Camellia Sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen yeşil çay, sindirimi kolaylaştıran bir çaydır ve kilo verimine yardımcı olur. İçerdiği zengin antioksidan sayesinde zayıflama sürecini oldukça hızlandırıyor. Ayrıca içerdiği yüksek miktarda kafein ile de yağ yakımını hızlandırıyor ve zayıflama sürecinde oldukça katkı sağlıyor.

Zencefil çayı

Zencefil çayı genel sağlığa faydalı olduğu gibi zayıflama sürecinde de sıklıkla tercih edilen bitkisel besinlerden biridir. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle yap yakımını hızlandırır. Aynı zamanda vücudun ısısını düzenleyen bu çay, içinde bulunan gingerol maddesi, kuvvetli antioksidan içermesi nedeniyle yaşlanan hücreleri onarır. Zencefil çayı kabızlığı önler, bağırsak hareketlerini düzenler ve vücutta biriken ödem ve toksin gibi zararlı maddeleri dışarı atar.

Tarçın çayı

Metabolizma hızlandırmak için en sık tüketilen bitkisel çaylardan bir diğeri de tarçın çayıdır. Tarçın çayı vücudun tatlı ihtiyacını giderir ve açlık hissini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Kan şekerini dengede tutan bu çay, gün içinde fazla kilo alımının önüne geçer. Gaz birikimini önlediği gibi, sindirim sistemini de düzenlemeye önemli ölçüde yardımcı olur. Tarçın çayı, sahip olduğu antioksidanlar sayesinde hücreleri yeniler ve metabolizmayı hızlandırır. Damarlarda yağ birikesine engel olur ve kalp damar rahatsızlıklarına karşı da doğal bir kalkan görevi görür.