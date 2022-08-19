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Karısını öldürüp folyoya sararak bahçeye gömdü! Cesedini 'Baron' buldu

Karısını öldürüp folyoya sararak bahçeye gömdü! Cesedini 'Baron' buldu

ANKARA’nın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kocası tarafından başına çekiçle vurularak öldürülen Ayşen Çöl, folyoya sarılarak bahçeye gömüldü. Çöl'ün toprağa gömülü cesedini evi satın alan kişinin köpeği baron buldu.

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi’ndeki bir evde geçici olarak ikamet eden Ayşen Çöl ile eşi D.Ç. tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmada D.Ç., evde bulunan çekiçle eşinin kafasına defalarca vurdu. Kafatası kırılan ve kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Folyoya sarıp bahçeye gömdü

Eşinin cansız bedenini alüminyum folyoya sardıktan sonra evin bahçesine gömen cani koca, çevresindekilere eşinin kendisini terk ettiği yalanını söyleyerek kayıplara karıştı. Olayın yaşandığı ev D.Ç.'nin ayrılması sonrası bir emlak firması tarafından satın alındı.

Eve bekçilik etmesi için yerleştirilen 'baron' cesedi buldu

Durumdan habersiz olan firma sahibi, ‘Baron’ ismini verdikleri köpeği bekçilik etmesi için evin bahçesinde bıraktı. Bahçe düzenlemesi için eve tekrar uğrayan firma sahipleri, Baron’un bahçede toprağı eştiğini gördü.

Ağır kokuyu duyan ev sahipleri polisi arayınca...

Çukura doğru yaklaştıkça ağır bir koku duyan firma sahipleri, Ayşen Çöl’ün yaklaşık 1,5 ay önce gömülmüş cesedi ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine Ayşen Çöl’ün cansız bedeni çukurdan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kan donduran cinayeti işleyen cani koca ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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