Güldür Güldür Doğa Rutkay'dan yeni proje! Bu film gülmekten gözünüzdem yaş getirecek

SHOW TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da 13 yıldır izleyici ile buluşan ve ekibin bel kemiği olan Doğa Rutkay sevenlerinin karşısına yeni bir proje ile çıkmaya hazırlanıyor. Doğa Rutbay ile Ali Sunal önümüzdeki haftalarda çekimleri başlayacak sinema filmi için yemekte bir araya geldi.

Abone ol

Güldür Güldür'de oynadığı skeçlerde canlandırdığı karakterlerle izleyenleri gülmekten kırıp geçiren ünlü oyuncu Doğa Rutkay, sevenlerine yeni bir sinema filminin müjdesini verdi. 2013 yılından bu yana da Güldür Güldür Show ekibinde birlikte görev alan sıkı dostlar Doğa Rutkay ve Ali Sunal kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Bir rüküş, biraz görgüsüz

Daha önce Çakallarla Dans 2 Hastasıyız Dede, Kandıramazsın Beni,Bir İhtimal Daha Var, Şans Kapıyı Kırınca ve Dedemin Fişi gibi birçok sinema filminde rol alan güzel oyuncu Doğa Rutkay, yeni sinema filmi öncesi canlandıracağı karakter ile ilgili açıklama yaptı. Rutkay kendisini izleyicilerin çok farklı şekilde göreceğini söyledi. Güzel oyuncu, “Bir sinema filmi, haftaya başlıyoruz. Güzel bir heyecan. Çok bana benzemeyen bir karakterde göreceksiniz. Biraz rüküş, biraz görgüsüz ama güzel bir komedi filmi olacak” dedi. Ayrıca filmin kadrosunun kurulma aşamasında olduğunu paylaştı.

"Biraz değişik karakterdeyim"

Ali Sunal filmde canlandıracağı karakter ile ilgili ise farklı ve kendisini zorlayacak bir rolü canlandıracağını anlattı. Yeni proje öncesi heyecanlı olduğunu ifade Sunal, yeni filmin toplantısındaydık. Ben de biraz değişik karakterdeyim. İnşallah becerebilirim, inşallah seyirci mutlu olur" dedi.

Doğa Rutkay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Güldür Güldür'de canlandırdığı karakterlerle ve performasıyla izleyenleri gülmekten kırıp geçiren güzel oyuncu Doğa Rutkay ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Peki ekranların hem sevilen hem de en sempatik kadını Doğa Rutkay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Doğa Rutkay ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

30 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Doğa Rutkay'ın annesi Nuran Duru'dur. Babası tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'dir. Kendisi henüz 5 yaşındayken anne- babası boşandı. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun olan Rutkay, 1998 yılında Çiçeği Büyütmek filmi ile oyunculuğa başladı. aha sonra 1999 yılında Çağan Irmak'ın Günaydın İstanbul Kardeş dizisinde rol aldı. 2001 yılında başrollerinde Emel Sayın ve Mehmet Ali Erbil'in oynadığı Aşkım Aşkım adlı dizide Layla rolü ile tanınan Doğa Rutkay, ardından Halil Ergün ve Oya Aydoğan'ın oynadığı Pembe Patikler dizisinde Zeliş karakterini canlandırdı.

2009 yılında Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Halit Ergenç'in Atatürk'ü canlandırdığı Dersimiz Atatürk filminde Latife Hanım karakterini canlandırdı.

Doğa Rutkay, "Card Finans" reklamında rol almıştır. 2005 yılında Kanaltürk adlı televizyon kanalında "Doğayla Gece Yarısı" isimli söyleşi programı sundu.

3 Eylül 2014 tarihinde televizyoncu Kerimcan Kamal'la evlendi.

"Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Çağlar Çorumlu, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2013 - Ölü ya da Diri (Sinema)

2013 - Güldür Güldür (Tv Show dizisi)

2012 - Süpertürk (Sinema)

2012 - Kral Yolu - Olba Krallığı (Sinema)

2012 - Patlak Sokaklar: Gerzomat (Sinema)

2012 - Çakallarla Dans 2 Hastasıyız Dede (Sinema)

2010 - Pak Panter (Sinema)

2009 - Kandıramazsın Beni (Dizi)

2009 - Dersimiz Atatürk (Sinema)

2008 - Aşkım Aşkım (Dizi)

2007 - Şölen (Dizi)

2007 - Bayrampaşa : Ben Fazla Kalmayacağım (Sinema)

2006 - Bir İhtimal Daha Var (Sinema)

2006 - Avrupa Yakası (Dizi)

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir (Konuk Oyuncu) (Dizi)

2005 - Bendeniz Aysel (Dizi)

2005 - Gen (Sinema)

2004 - Halk Düşmanı (Dizi)

2004 - Şans Kapıyı Kırınca (Sinema)

2002 - Pembe Patikler (Dizi)

2002 - Her Şey Aşk İçin (Dizi)

2002 - Şeytan Sofrası (Dizi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Dizi)

2001 - Aşkım Aşkım (Dizi)

1998 - Günaydın İstanbul Kardeş (Dizi)

1998 - Çiçeği Büyütmek (Dizi)

1998 - Cumhuriyet (Sinema)