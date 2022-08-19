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Bu taktikler karizmanıza karizma katacak! Aksesuar kullanma tüyolarıyla kızları kendinize aşık edin

Bu taktikler karizmanıza karizma katacak! Aksesuar kullanma tüyolarıyla kızları kendinize aşık edin

Erkeklerin genelde iyi olmadığı bir konu olan aksesuar kullanımı ile ilgili önemli taktiklerle etrafınızdaki kızları kendinize aşık edeceksiniz. Saat nasıl takılır? Bileklik neye göre seçilmelidir? Kadınlar en çok nasıl kokulardan hoşlanır? Karizmanıza karizma katacak bu yöntemleri uygulayın, istediğiniz kişiyi kolaylıkla etkileyin. İşte o çok önemli taktikler...

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Erkekler de günlük hayatlarında takı ve aksesuar kullanıyor. Özellikle saat, bileklik gibi aksesuarlardan vazgeçemeyen erkekler, saati doğru mu takıyor? Saatle bileklik yan yana takılır mı? Kadınlar en çok nasıl erkek kokularından etkilenirler? Bunlar ve daha fazla sorunun cevabını sizler için derledik. Bu taktikleri uygulayarak kadınları kendinize hayran bırakabilirsiniz. Eril enerjinizi yükseltecek ve istediğiniz kişiyi kolaylıkla etkileyeceksiniz. İşte sizi daha etkileyici hale getirecek ufak tüyolar...

Koku

Kadınların çoğu, genelde tıraş losyonu tarzı kokulardan daha çok etkileniyor. Siz de kendinize bu tarz bir parfüm edinip sıktığınızda, etrafınızdaki kadınların bunu fark ettiğini ve çok güzel koktuğunuzu söylediğini göreceksiniz. Unutmayın ki koku, hafızada en kalıcı olan unsurdur. Kokunuzu hafızalarda bırakın.

Saat

Erkeklerin vazgeçilmez aksesuarı saat nasıl takılır? Hangi kola takılması doğrudur? İşte cevapları...

Saatin hangi kola takılacağıyla ilgili olarak net bir şey söylemek doğru olmaz. Eğer sağlaksanız, saatin düğmelerini sağ elle kontrol edebilmek adına sol kolunuza, eğer solaksanız da dol elinizle kontrol edebilmek için sağ kolunuza takabilirsiniz. Bu konuda önemli olan şey sizin konforunuzdur. Ayrıca şık saatler takarak daha karizmatik görünebilir ve kadınların ilgisini daha çok çekebilirisiniz.

Bileklik

Bileklik kullanımı ise saatten biraz farklıdır. Kimisi bilekliği saatle aynı yere takar ki bu bazen karmaşık bir görüntü oluşturur. Çok takı takmaya gerek duymayın az ve öz olan erkek aksesuarları, kadınları daha çok etkileyecektir. Takacağınız bilekliklerin kıyafetinizle ve saat takıyorsanız saatinizle uyumlu olmasına dikkat edin. Parlak aksesuarlar takmak yerine daha mat aksesuarlar tercih edebilirsiniz. Kadınlar parlak aksesuarları kadınsı bulur. Kadınsı aksesuarlar kullanmak da sizin eril enerjinizi düşürebilir ve kaş yapıyım derken göz çıkarabilirsiniz.

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