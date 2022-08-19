Zaporojya Nükleer santrali patlarsa İstanbul'u zehirler! Prof. Dr. Orhan Şen'den ürperten sözler

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporojya’nın çatışmaların ortasında kalması endişeleri arttırırken, Ukrayna olası nükleer sızıntıya hazırlanıyor. Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında "Olası bir patlama durumunda yeni bir Çernobil faciası yaşanır mı?" sorusuna yanıt verdi.

Abone ol

Avrupa’nın en büyük Nükleer santrali olarak gösterilen Ukrayna'daki Zaporojya’nın çatışmaların ortasında kalması endişeleri arttırırken, Ukrayna ordusu nükleer santralde yaşanabilecek bir kazaya karşı hazırlık yapıyor. Ukrayna İçişleri Bakanı, “durumun git gide daha kritik bir hale geldiğini” vurgularken, “Rus işgal güçleri oradayken nükleer santralın güvenliğini sağlamak imkânsız” ifadelerini kullandı. Ukrayna Enerji Bakanı ise “endişeli olduklarını” söyleyerek, “Ruslar 5 Ağustos’ta bölgeyi bombalamaya başlayınca durum dramatik şekilde değişti” dedi.

Zaporijya patlarsa yeni bir Çernobil faciası olur mu?

Prof. Dr. Orhan Şen, "Zaporijya patlarsa yeni bir Çernobil faciası yaşanır mı?" sorusuna "Dilimiz varmıyor ama patladığı anda ki öyle görünüyor ki bunun sonunda bir kaza olacak burada. Çernobil biraz daha yukarıdaydı Zaporojya biraz daha aşağıda" yanıtı verdi. İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in CNN Türk canlı yayındaki açıklamaları...

Santral patlarsa İstanbul dahil Marmara bölgesini etkiler

Prof. Dr. Şen, "Çernobil de önce bizim Doğu Karadeniz kıyılarını etkiledi, sonra meteorolojik şartlar döndü, Polonya'yı etkiledi. Polonya'da 20 sene sonra kanser vakaları en yüksek seviyeye geldi. Bu çok önemli. Burada çıkan, bu bir nevi kirletici, oradaki radyasyon da bir kirletici. Bu da hava hareketleriyle sağa sola gidecek. Burada meteorolojik atmosfer şartları önemli. Patladığı anda veya sızıntı başladığı andaki meteorolojik şartlara bakmamız lazım. Değişebilir. Türkiye çok yakın. 650 kilometrelik çemberin içerisinde. Yani bu çember 700 km dediğiniz zaman Marmara Bölgesi'ni de içine alıyor" dedi.

- Bu aylarda bütün sistemler kuzeyli gelen sistemler. Marmara bölgesini etkiler ki, İstanbul gibi büyük bir şehir var. Burası nüfusun yüzde 60'ını karşılıyor. Biz anında burada patlama olduktan sonra anında buradaki radyasyonun nereye gideceğini hesaplarız meteorologlar olarak.

- Burada atmosferdeki kararlılık, kararsızlık, düşey hareketler hepsi etkili olacak. Bunların hepsini yapar, söyleriz. Böyle bir patlamada bizim şansımız çok fazla yok. Buraya gelme ihtimali çok yüksek.

Yüzde 70 Türkiye'ye, yüzde 30 Belarus'a gider

- Kış aylarındaki meteorolojik sistemler genellikle kuzey yönlerden gelir. Patlama olduğu takdirde bizim için çok çok afet meydana gelir. Patlama riskini ben bilemem ama olma riski çok yüksek. Radyasyonun bize gelme riski çok yüksek. buradan yüzde 70 Türkiye'ye, yüzde 30 Belarus'a gider.

Hava şartlarını değiştirelebilir mi?

- Değişebilir. O günkü şartlar değişebilir ama patlamadan sonra bir günde gidecek iş değil o. 10 gün, bir ay sürecek bir sızıntı bu. Bir ay içerisinde bu sistemler değişebilir. Önce bizi etkiler, sonra orayı etkiler. Veya bizi hiç etkilemeyebilir ama bu aylarda önümüz kış, kuzeyli akımların etkisinde olacağız. Olmayan gün sayımız biraz zor gibi.. Bizim şansımız daha kötü burada. Rusya'yı da etkileyebilir.

Türkiye'yi etkileme şansı yüzde 71

- Bu 360 derece gidebilir o zamanki meteorolojik şartlara göre değişebilir. Dilim varmıyor ama Türkiye'yi etkileme şansı yüzde 71 dolayında. Çok yüksek. Biz kış aylarında sistemlerimiz kuzeyden geliyor. 500 metre - 1000 metre yukardan gelen sistemlere bakmamız lazım. Oradaki yönlerde önemli. Üst seviyeden gelen akımlar son derece önemli.

- Gelir, bize geldiği zaman aşağı doğru da inebilir. Umarız böyle bir şey olmaz, olmasın diyoruz.