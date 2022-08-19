Sadakatsiz Özge Özder, Neslihan Atagül'le aynı dizide! Bu kez rolüyle herkesi sönük bırakacak

Sadakatsiz dizisinin sevilen ismi Özge Özder, yeni projesiyle ekranlara fırtına dönmeyi planlıyor. Yeni projede Özder'in rol arkadaşı ise magazin dünyasının ünlü ismi Neslihan Atagül olacak.

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Özge Özder ismi, 2000’li yılların başlarından itibaren farklı projelerle gündeme geldi ve güzel oyuncu başarılı performanslarla birbiri ardına önemli projelerde yer aldı. Haziran Gecesi isimli dizide Lale karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sonrasında ise Dudaktan Kalbe dizisinde Cavidan karakteriyle ününe ün kattı.

Ömre Bedel dizisindeki Aylin karakterinin ardından Özge Özder, Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel ekranlarda boy gösterdi. Emel karakteri ile adeta kariyerindeki basamakları hızlı şekilde atlayan Özge Özder, başrolün hakkını da verdiği bir performans sergiledi.

Her karakteri birbirinden farklı

Peş peşe farklı yapımlarda rol alarak kariyerini sürdüren Özge Özder, son senelerde de birbiri ardına farklı karakterlerle ekranda hayranlarını oldukça şaşırttı. Kehribar, umuda Kelepçe Vurulmaz, Rüya; Kocamın Ailesi gibi dizilerde gördüğümüz Özge Özder, son dönemlerde ise Mucize Doktor dizisiyle büyük bir çıkış sağladı.

Kıvılcım karakterinin izleyicilerin hoşuna gitmemesi, oyuncunun başarısında en etkili faktördü. Fakat diziye ilk sezonun ardından veda eden ve ikinci sezonda kadroda yer alamayan Özge Özder, bu kez de Sadakatsiz dizisinin kadrosuna katıldı.

Zor şartlara aldırmıyor

İki sezon boyunca da Sadakatsiz dizisinde Derya olarak ekranlara gelen Özge Özder, uzun yıllardır neredeyse aralıksız bir şekilde setlerde zorlu koşullarda çalışmayı sürdürüyor.

Mesleğine olan bağlılığını geçen yıl doğum yapmasının hemen ardından Sadakatsiz dizisine dönmesi ile bir kez daha kanıtlayan Özge Özder, yeni sezonda da yine çok iddialı bir proje ile hayranlarının karşısına çıkacak.

Özge Özder, zorlu televizyon dizisi şartlarına iyi adapte olan ve bunlardan şikayet etmeyen, kendisine verilen sorumluluğu eksiksiz şekilde yerine getirme konusunda büyük fedakarlık gösteren bir isim olarak göze çarpıyor.

Hayranları taktir ediyor

Bu davranışıyla da dizi hayranları arasında oldukça saygı gören oyuncu, aynı zamanda evinde ailesinin ihtiyaçlarını da karşılamayı da ihmal etmiyor.

Güzel oyuncu bunun yanı sıra YouTube üzerinden hayranları ile buluşarak çeşitli sohbet programları ile gündemde kalmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları ile de dikkatleri üzerine çeken Özge Özder, yeni sezonda da yine tüm dikkatleri toplayacak gibi gözüküyor.

Bir diğer başarılı oyuncu olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ikilisinin başrolünde yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinde Sara karakterini canlandıracak olan oyuncu, alışılagelmişin dışında bir portre çizecek.

Şifa veren bir kadın olarak Neslihan Atagül’ün canlandıracağı Macide’nin dostu olarak seyircinin karşısına çıkacak olan oyuncu, dizinin iyi karakterlerinden birisi olacak.