Kenan Doğulu sahne kostümüyle dillere düştü! Pantolonuna yorum yağdı "dedemin donuna benziyor"

Daha önce saçları uzun olan Kenan Doğulu'yu, sosyal medya kullanıcıları eşi Beren Saat'e benzetmiş günlerce bu benzerlik konuşulmuştu. Harbiye Açıkhava'da konser veren Doğulu şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatsa da sahne kostümüyle sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı ve alay konusu oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava'da konser veren Kenan Doğulu bol pantolonlu sahne kombiniyle sosyal medya platformu twitter'da alay konusu oldu. Bol pantolunu beğenmeyen kullanıcılar Doğulu'ya "Dedemin pantolonunu giymiş" yorumlarında bulundu.

Tüm dikkatleri üzerine çekti

Harbiye Açıkhava'da yüzlerce hayranıyla buluşan ve unutulmaz bir gece yaşatan Kenan Doğulu, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Doğulu, bol pantolunlu kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"Yenilikçi olacağım derken alemci dayılara dönmüş"

Konserlerinde kullandığı sahne kombinleriyle adından sıkça söz ettiren Kenan Doğulu son Harbiye Açıkhava konserinde gömlek ve gri bol pantolon tercih etti. Doğulu'nun bu kıyafet seçimi Twitter'da gündem oldu. Şarkıcının kıyafetini hiç beğenmeyen kullanıcılar, "Köy kahvehanesindeki dedelere benzemiş" ve "Yenilikçi olacağım derken alemci dayılara dönmüş" yorumu yaptı.

İşte Kenan Doğulu'nun çok konuşulan pantolonu;

İşte Kenan Doğulu'nun pantolunu için yapılan bazı yorumlar...

Kenan Doğulu ve Beren Saat benzerliği de gündem olmuştu

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Beren Saat ile 2014'te İstanbul'da nişanlanmış, 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlenmişti. Zaman zaman ayrılık iddiaları ile gündeme gelen çift Doğulu'nun geçmiş yıllara ait fotoğrafı ile de sosyal medyada olay olmuştu.

Eskiden saçları uzun olan Kenan Doğulu'yu, sosyal medya kullanıcıları eşi Beren Saat'e benzetmiş 'birebir aynısı' yorumlarında bulunmuştu.

İşte Kenan ve Beren çiftinin benzerliği;



Kenan Doğulu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Çocuk yaşlarda ailesi tarafından oyunculuk, enstrüman çalmak gibi sanatın çeşitli dallarında kurs alan Kenan Doğulu, üniversite eğitimini yurt dışında iletişim ve müzik üzerine aldı. 2007 yılında Eurovision'da 4. oldu. İşte Kenan Doğulu ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

Kenan Doğulu, 31 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul Cihangir’de dünyaya gelmiştir. Tam adı: Kenan Cihan Doğulu'dur. Aslen Gaziantep'lidir. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve modacı olan kız kardeşi Canan Doğulu’yla beraber üç kardeştir.

Henüz beş yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne birincilikle giren Kenan Doğulu, lise eğitimini Kültür Koleji'nde tamamladıktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü.

İlk albümü “Yaparım Bilirsin”i 1993 yılının Eylül ayında, ikinci albümü “Sımsıkı Sıkı Sıkı”yı 1994 yılının Aralık ayında, “Kenan Doğulu III” albümünü ise 1996 yılının Temmuz ayında piyasaya sürdü. 10. Yıl Marşı'nın modern bir düzenlemesini de içeren maksi single çalışması Kenan Doğulu 3.5'u ise 1997 yılında yayınladı; bu düzenleme 1998 yılında düzenlenen Cumhuriyetin 75. Yılı Kutlamaları kapmasında Hatay'dan İzmir'e kadar yurdun pek çok yöresinde Doğulu tarafından seslendirildi.

1999 yılında Ben Senin Herşeyinim albümüyle sahnelere geri dönen genç sanatçı, 2001 yılında Ex Aşkım adlı stüdyo albümünü, 2002 yılında ise Kenan Doğulu 5.5 adını yaşıyan 2. maksi singleını yayınladı.

2006 yılında yayınladığı Festival albümü, liste başarısı olarak bakıldığında en önemli çalışması oldu. Albümden çıkan Çakkıdı ve Baş Harfi Ben çalışmaları Türk Pop Müziği listelerinde uzun süre boyunca bir numarada kalırken, Avrupa listelerine de albümden iki parça girmeyi başardı.

2007 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Kenan Doğulu; Shake It Up Şekerim isimli şarkısı ile dördüncü oldu.

Kenan Doğulu, 2012’den beri oyuncu Beren Saat ile birliktedir. 23 Şubat 2014’te İstanbul’da nişanlanan çift, 29 Temmuz 2014’te Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde evlendi.

Albümleri:

1993 – Yaparım Bilirsin

1994 – Sımsıkı Sıkı Sıkı

1996 – Kenan Doğulu III

1997 – Kenan Doğulu 3,5

1999 – Ben Senin Herşeyinim

2001 – Ex Aşkım

2002 – Kenan Doğulu 5,5

2003 – Demedi Deme

2004 – Kenan Doğulu 6,5

2006 – Festival

2007 – Kenan Doğulu 7,5

2009 – Patron

2012 – Aşka Türlü Şeyler

2016 – İhtimaller

2018 – Vay Be

Single'ları:

1999 – Gençlik Marşı

2008 – Hayal Kahramanım

2011 – Şans Meleğim

2013: Kız Sana Hayran

2015: Aşk İle Yap

2017: İlk Adımı Sen At

2020: Bizimdir

Ödülleri:

2004 – 2. Mü-Yap Müzik Ödülleri Diamond Albüm (Demedi Deme)

2007 – 5. Mü-Yap Müzik Ödülleri Platin Albüm (Festival)

2007 – Powertürk TV 2007 Müzik Ödülleri Yılın En İyi Şarkısı (Baş Harfi Ben)

2007 – Powerturk TV 2007 Müzik Ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı

2007 – Powerturk TV 2007 Müzik Ödülleri Yılın turkcell-im Şarkısı (Çakkıdı)

2007 – MGD 14. Altın Objektif ÖdülleriMüzik Başarı Ödülü

2008 – 6. Mü-Yap Müzik Ödülleri Dijital Ödül (Çakkıdı)

2009 – İstanbul Teknik Üniversitesi Yılın En İyileri Ödülleri (En İyi Erkek Ses Sanatçısı)

2009 – Galatasaray Üniversitesi 4. EN Ödülleri (En İyi Pop Erkek Sanatçı)

2010 – Yıldız Teknik ÜniversitesiYılın Yıldızları Ödülleri (En Beğenilen Erkek Şarkıcı)

2010 – İstanbul Teknik Üniversitesi17. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri (Yılın En Başarılı Erkek Sanatçısı)

2012 – 9. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı

2012 – 9. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Film Müziği – Güle Güle (Anadolu Kartalları)

2012 – 5. Aslan Max Ödülleri En Sevilen Erkek Şarkıcı

2013 – Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri – En İyi Albüm (Aşka Türlü Şeyler)

2013 – Lions Başarı Ödülleri Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı

2013 – İstanbul Üniversitesi Yılın En Başarılı Erkek Şarkıcısı

2013 – Kuşadası Altın Güvercin Barış Manço Onur Ödülü

2013 – Altıyol Lions Kulubü Melvin Jones Dostu Ödülü

2014 – 3. Fashion TV Moda Ödülleri En İyi Giyinen Pop Müzik Erkek Sanatçı

2014 – Galatasaray Üniversitesi 8. EN Ödülleri (En İyi Pop Erkek Sanatçı)

2015 – 47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – En İyi Müzik Ödülü (Unutursam Fısılda)

2015 – 12. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı

2015 – Haliç Üniversitesi 2015’in En'leri Ödülleri – Yılın En İyi Şarkısı (Aşk ile Yap)

2018 – 45. Altın Kelebek Ödülleri – 25. Yıl Özel Ödülü