Kenan Doğulu sahne kostümüyle dillere düştü! Pantolonuna yorum yağdı "dedemin donuna benziyor"
Daha önce saçları uzun olan Kenan Doğulu'yu, sosyal medya kullanıcıları eşi Beren Saat'e benzetmiş günlerce bu benzerlik konuşulmuştu. Harbiye Açıkhava'da konser veren Doğulu şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatsa da sahne kostümüyle sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı ve alay konusu oldu.Abone ol
Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava'da konser veren Kenan Doğulu bol pantolonlu sahne kombiniyle sosyal medya platformu twitter'da alay konusu oldu. Bol pantolunu beğenmeyen kullanıcılar Doğulu'ya "Dedemin pantolonunu giymiş" yorumlarında bulundu.
Tüm dikkatleri üzerine çekti
Harbiye Açıkhava'da yüzlerce hayranıyla buluşan ve unutulmaz bir gece yaşatan Kenan Doğulu, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Doğulu, bol pantolunlu kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
"Yenilikçi olacağım derken alemci dayılara dönmüş"
Konserlerinde kullandığı sahne kombinleriyle adından sıkça söz ettiren Kenan Doğulu son Harbiye Açıkhava konserinde gömlek ve gri bol pantolon tercih etti. Doğulu'nun bu kıyafet seçimi Twitter'da gündem oldu. Şarkıcının kıyafetini hiç beğenmeyen kullanıcılar, "Köy kahvehanesindeki dedelere benzemiş" ve "Yenilikçi olacağım derken alemci dayılara dönmüş" yorumu yaptı.
İşte Kenan Doğulu'nun çok konuşulan pantolonu;
İşte Kenan Doğulu'nun pantolunu için yapılan bazı yorumlar...
Kenan Doğulu ve Beren Saat benzerliği de gündem olmuştu
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Beren Saat ile 2014'te İstanbul'da nişanlanmış, 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlenmişti. Zaman zaman ayrılık iddiaları ile gündeme gelen çift Doğulu'nun geçmiş yıllara ait fotoğrafı ile de sosyal medyada olay olmuştu.
Eskiden saçları uzun olan Kenan Doğulu'yu, sosyal medya kullanıcıları eşi Beren Saat'e benzetmiş 'birebir aynısı' yorumlarında bulunmuştu.
İşte Kenan ve Beren çiftinin benzerliği;
Kenan Doğulu kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Çocuk yaşlarda ailesi tarafından oyunculuk, enstrüman çalmak gibi sanatın çeşitli dallarında kurs alan Kenan Doğulu, üniversite eğitimini yurt dışında iletişim ve müzik üzerine aldı. 2007 yılında Eurovision'da 4. oldu. İşte Kenan Doğulu ile ilgili derlediğimiz bilgiler...
Kenan Doğulu, 31 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul Cihangir’de dünyaya gelmiştir. Tam adı: Kenan Cihan Doğulu'dur. Aslen Gaziantep'lidir. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve modacı olan kız kardeşi Canan Doğulu’yla beraber üç kardeştir.
Henüz beş yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne birincilikle giren Kenan Doğulu, lise eğitimini Kültür Koleji'nde tamamladıktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü.
İlk albümü “Yaparım Bilirsin”i 1993 yılının Eylül ayında, ikinci albümü “Sımsıkı Sıkı Sıkı”yı 1994 yılının Aralık ayında, “Kenan Doğulu III” albümünü ise 1996 yılının Temmuz ayında piyasaya sürdü. 10. Yıl Marşı'nın modern bir düzenlemesini de içeren maksi single çalışması Kenan Doğulu 3.5'u ise 1997 yılında yayınladı; bu düzenleme 1998 yılında düzenlenen Cumhuriyetin 75. Yılı Kutlamaları kapmasında Hatay'dan İzmir'e kadar yurdun pek çok yöresinde Doğulu tarafından seslendirildi.
1999 yılında Ben Senin Herşeyinim albümüyle sahnelere geri dönen genç sanatçı, 2001 yılında Ex Aşkım adlı stüdyo albümünü, 2002 yılında ise Kenan Doğulu 5.5 adını yaşıyan 2. maksi singleını yayınladı.
2006 yılında yayınladığı Festival albümü, liste başarısı olarak bakıldığında en önemli çalışması oldu. Albümden çıkan Çakkıdı ve Baş Harfi Ben çalışmaları Türk Pop Müziği listelerinde uzun süre boyunca bir numarada kalırken, Avrupa listelerine de albümden iki parça girmeyi başardı.
2007 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Kenan Doğulu; Shake It Up Şekerim isimli şarkısı ile dördüncü oldu.
Kenan Doğulu, 2012’den beri oyuncu Beren Saat ile birliktedir. 23 Şubat 2014’te İstanbul’da nişanlanan çift, 29 Temmuz 2014’te Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde evlendi.
Albümleri:
1993 – Yaparım Bilirsin
1994 – Sımsıkı Sıkı Sıkı
1996 – Kenan Doğulu III
1997 – Kenan Doğulu 3,5
1999 – Ben Senin Herşeyinim
2001 – Ex Aşkım
2002 – Kenan Doğulu 5,5
2003 – Demedi Deme
2004 – Kenan Doğulu 6,5
2006 – Festival
2007 – Kenan Doğulu 7,5
2009 – Patron
2012 – Aşka Türlü Şeyler
2016 – İhtimaller
2018 – Vay Be
Single'ları:
1999 – Gençlik Marşı
2008 – Hayal Kahramanım
2011 – Şans Meleğim
2013: Kız Sana Hayran
2015: Aşk İle Yap
2017: İlk Adımı Sen At
2020: Bizimdir
Ödülleri:
2004 – 2. Mü-Yap Müzik Ödülleri Diamond Albüm (Demedi Deme)
2007 – 5. Mü-Yap Müzik Ödülleri Platin Albüm (Festival)
2007 – Powertürk TV 2007 Müzik Ödülleri Yılın En İyi Şarkısı (Baş Harfi Ben)
2007 – Powerturk TV 2007 Müzik Ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı
2007 – Powerturk TV 2007 Müzik Ödülleri Yılın turkcell-im Şarkısı (Çakkıdı)
2007 – MGD 14. Altın Objektif ÖdülleriMüzik Başarı Ödülü
2008 – 6. Mü-Yap Müzik Ödülleri Dijital Ödül (Çakkıdı)
2009 – İstanbul Teknik Üniversitesi Yılın En İyileri Ödülleri (En İyi Erkek Ses Sanatçısı)
2009 – Galatasaray Üniversitesi 4. EN Ödülleri (En İyi Pop Erkek Sanatçı)
2010 – Yıldız Teknik ÜniversitesiYılın Yıldızları Ödülleri (En Beğenilen Erkek Şarkıcı)
2010 – İstanbul Teknik Üniversitesi17. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri (Yılın En Başarılı Erkek Sanatçısı)
2012 – 9. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı
2012 – 9. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Film Müziği – Güle Güle (Anadolu Kartalları)
2012 – 5. Aslan Max Ödülleri En Sevilen Erkek Şarkıcı
2013 – Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri – En İyi Albüm (Aşka Türlü Şeyler)
2013 – Lions Başarı Ödülleri Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı
2013 – İstanbul Üniversitesi Yılın En Başarılı Erkek Şarkıcısı
2013 – Kuşadası Altın Güvercin Barış Manço Onur Ödülü
2013 – Altıyol Lions Kulubü Melvin Jones Dostu Ödülü
2014 – 3. Fashion TV Moda Ödülleri En İyi Giyinen Pop Müzik Erkek Sanatçı
2014 – Galatasaray Üniversitesi 8. EN Ödülleri (En İyi Pop Erkek Sanatçı)
2015 – 47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – En İyi Müzik Ödülü (Unutursam Fısılda)
2015 – 12. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı
2015 – Haliç Üniversitesi 2015’in En'leri Ödülleri – Yılın En İyi Şarkısı (Aşk ile Yap)
2018 – 45. Altın Kelebek Ödülleri – 25. Yıl Özel Ödülü