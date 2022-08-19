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530 bin sözleşmeli çalışan için yeni dönem başlıyor

530 bin sözleşmeli çalışan için yeni dönem başlıyor

3600 ek göstergenin ardından kamudaki sözleşmeli çalışanların kadro çalışması şekillenmeye başladı. Taslak metinler de ortaya çıkmaya başladı.

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3600 ek göstergenin ardından kamudaki sözleşmeli çalışanlarla ilgili çalışmalar hız kazandı. Taslak metinler de şekillenmeye başladı.

Edinilen bilgiye göre taslak metinler şöyle:

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde sözleşmeli çalışanlar da yararlanacak.

31 Aralık 2022 itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.

Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Eş durumundan tayin imkanı

Sözleşmeli hizmet süreleri, ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

1 Ocak 2023 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacak. Bu süre sonunda 30 gün içinde başvuranlar, ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacak.

Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.

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