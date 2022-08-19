Nasılsa hamileyim diye koyvermeyin! Kilo almamak için bu menüye göz atın!

Hamilelikte kilo almamak için nasıl beslenmeli diye merak ediyorsanız hamilelere özel 2000 kalorilik örnek menü derledik. Hamilelikte hem sağlıklı beslenmek hem de kilo almamak istiyorsanız sabah, öğlen, akşam ve ara öğünlerde güçlü besinler tüketmeli, paketli gıdalardan, şeker ve undan uzak durmanız gerekir.

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Gebelik, bir kadının hayatında en hızlı kilo aldığı dönemdir. Gebeliğin doğal seyrinde oluşan hormonal değişiklikler, mide bulantıları ve reflü gibi nedenler; anne adaylarında midede yanma ve kazıntı, sık acıkma hissi veya sürekli atıştırma isteği uyandırabilir. Bu durum da kilo alımına neden olur. Ya da anne adayı yediği her şeyin bebeğine de yarayacağı düşüncesi ile daha da iştahlı hale gelir ve fazla kilolar vücuda yerleşmeye başlar. Oysa sağlıklı ve doğru beslenme yöntemleriyle gebelikte kilo kontrolü sağlamak hatta gerekiyorsa kilo vermek de mümkündür.

Peki hamilelikte sağlıklı beslenme nasıl olmalı? İşte hamileler için örnek menü

Sabah: 1 ya da 2 yumurta (Süt içilirse 1 yumurta, içilmezse 2 yumurta)

1 dilim beyaz peynir

1 dilim kaşar peynir

5-6 adet zeytin

Domates, salatalık, biber

1-2 dilim ekmek (Ekmek yerine bir avuç çiğ badem, ceviz, fındıktan oluşan kuruyemiş karışımı olabilir)

1 tatlı kaşığı kaşık fıstık ezmesi veya balı unutmayın

Ara öğün: Eğer çok acıkma durumu olursa ve sabah kuruyemiş yenmemişse sabah ve öğle arasında kuruyemiş veya süt/süt ürünü tüketilebilir.

Öğlen: Bir kase çorba (Bir kase unlu çorba 2 dilim ekmek veya yarım porsiyon bulgur pilavı demektir!)

Bir kase yoğurt (Ekmek yerine Yoğurt içerisine 1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi veya yulaf kepeği konulabilir)

Bir tabak etli sebze yemeği veya ızgara etle salata

Ara öğün: Bir kase yoğurtla bir porsiyon meyve veya yarım simit, bir dilim peynir ve çay

Akşam : Bir kase çorba (veya 1 dilim ekmek)

Bir kase yoğurt (Ekmek yerine Yoğurt içerisine 1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi veya yulaf kepeği konulabilir)

Bir tabak etli sebze yemeği veya ızgara etle salata (Et olarak haftada 2-3 gün balık tüketilmesi önerilir)