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Arkasını döndü çıplak poz verdi! Eda Taşpınar fotoğraflarıyla ağızları açık bıraktı

Arkasını döndü çıplak poz verdi! Eda Taşpınar fotoğraflarıyla ağızları açık bıraktı

Sosyal medya hesabından verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen iş insanı Eda Taşpınar tatilde verdiği pozlarla herkesi büyüledi.

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Yılın birçok kısmını tatil yaparak geçiren moda ikonu ve sosyetik güzel Eda Taşpınar verdiği pozlarla adı gündemlerden düşmeyen isimlerden olmayı başarıyor. Ünlü isim bu defa tatil paylaşımlarıyla herkesin ağzını açık bıraktı.

Yabancı sevgilisiyle yatakta verdiği pozlar yüzünde bazı zamanlarda İnstagram tarafından bile engellenen moda ikonu bu defa çıplak poz verdi.

Bir süre önce yine bikinili pozunu paylaşan Taşpınar uzun süre magazin dünyasının gündeminden düşmeyen sosyetik güzel mart ayında ilişkiye başladığı gizemli sevgilisi Patrick ile uzun süredir Yunanistan'da tatil yapıyordu. 

Sevgilisiyle tatilini bitiren Eda Taşpınar şimdilerde kız arkadaşlarıyla tekrardan Yunanistan'da tatil yapıyor. İnstagram hesabından tatilinden pozlar paylaşan Taşpınar tanga bikinisiyle verdiği yarı çıplak pozlarla sosyal medyayı birbirine kattı.

Üstüne hiçbir şey giymeyen ünlü ismin altında ise sadece siyah tanga bikinisi vardı. Arkasını dönüp çekindiği pozları İnstagram hesabında paylaşan ünlü isim paylaşımına "Fiziksel beden bir tapınaktır. Ona iyi bak. Akıl enerjidir. Düzenle. Ruh bir yansımadır. Temsil et. Ruh bedende deneyimlenmediyse tüm bilgiler yalandır." notunu ekledi.

O pozlar sosyal medyada görenlerin ağzını açık bıraktı. İşte Eda Taşpınar'ın o pozları...

Eda Taşpınar kimdir?

1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğan Eda Taşpınar'ın annesi İsveç asıllı Suzan Yonun babası ise Teoman Taşpınar'dır. Çocukluğunu İstanbul'da geçiren Eda Taşpınar 11 yaşındayken ailesiyle birlike Miami'ye yerleşti. 

iki yıllık eğitim gördükten sonra tekrardan Türkiye'ye dönen ünlü isim Robert Kolejinde eğitimini tamamlamadan bu defa Londra'ya gitti. Londra2da moda eğitimi alan Taşpınar tekrardan İstanbul'a döndü.

Genç yaşta dünyaca ünlü birçok markayla çalışan sosyetik güzel kısa bir süre içerisinde kendi markasını kurarak kozmetik alanında çalışmaya başladı. Taşpınar, şirketinin vizyonunu "kadınları mutlu etmek" olarak belirlemiştir.

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