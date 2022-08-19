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Kira zamları ünlüleri de vurdu! Aylin Coşkun'un ev sahibinden akılalmaz tehdit

Kira zamları ünlüleri de vurdu! Aylin Coşkun'un ev sahibinden akılalmaz tehdit

Günümüzde birçok ev ve işyeri sahibi ile kiracı arasında 'kira zammı' kavgaları yaşanıyor. Hatta hemen hemen hergün tartışmaların boyutu büyüyor, ölümlü olaylara bile dönüştüğü oluyor. Konuttaki kira artışının önüne geçilmeye çalışırlırken bu kavgalara bir yenisi daha eklendi. Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 9 ay önce açtığı işyerinin yeni sahibi tarafından kira zammı gerekçesiyle akıl almaz şekilde tehdit edildi.

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9 ay önce İstanbul Eyüpsultan'da bir iş yeri kiralayarak ışık organizasyonları yapmaya başlayan Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun'un iş yeri sahibi, mayıs ayında mülkü Kürşat adında birine sattı. İddiaya göre yeni mal sahibi ünlü şarkıcıyı arayarak kiraya zam yapılmasını istedi. Çoşkun,  zam talebini kabul etmediği için yeni mal sahibi tarafından tehdit edildi ve ikili mahkemelik oldu. 

Şarkıcı Aylin Coşkun, 9 ay önce ses ve ışık organizasyonları yapmak üzere Eyüpsultan'da kiraladığı işyerinin yeni sahibi ile adliyelik oldu. 10 milyon yatırım yaptığı gerekçesiyle kira ücretine zam yapmak isteyen işyerinin yeni sahibi şarkıcının iddiasına göre şarkıcıya ve kocasına hakaret ve tehditlerde bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Aylin Coşkun ve eşi, zam talebini kabul etmediği için küfürlere maruz kaldıklarını savunarak mal sahibi Kürşat G. hakkında şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

Devletin verdiği zam oranında fazla istemiş

Aylin Çoşkun'un yeni mal sahibi kiraya zam yapılmasını istedi. Ünlü şarkıcı, yasal haklarını kullanıp devletin verdiği zam oranında artırım yapacağını söylediğinde ise yine iddiaya göre Kürşat G.'nin hakaret ve tehditlerine maruz kaldı. Sinkaflı sözlerle küfürler sarf ettiği ileri sürülen Kürşat G., "Ben iş yerine 10 milyonluk yatırım yaptım. Ya kiraya artırımı istediğim gibi yaparsınız ya da oraya gelip sizi sinkaf ederim" şeklinde tehditlerine devam etti.

Yetmedi eşini aradı

Günlerce Aylin Coşkun'u arayarak hakaret ve küfürler eden Kürşat G., ardından ünlü şarkısının eşi Volkan Aslan'ı da arayarak benzer şekilde küfür ve hakaretler savurdu. Aylin Coşkun ve eşi karakola giderek kendilerine tehditler savurarak hakaret eden ikamet sahibinden şikayetçi oldu.

"Kimseyi tehdit etmedim, zam yüzünden iftira atıyorlar"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kürşat G., ikameti satın aldıktan sonra ünlü şarkıcıya ihtarname çektiğini, yeniden kira sözleşmesi yapmak istediğini fakat karşı tarafın bu duruma yanaşmadığını anlattı.

Kürşat G., "Geçtiğimiz gün Aylin Coşkun'u arayarak yeni sözleşme yapmaya yanaşmadıkları için dükkanı tahliye etmesini istedim. Fakat tahliye etmediği gibi 'yasal haklarımı kullanacağım' diyerek küfürler etmeye başladı.Ben de küfür etmemesi gerektiğini, yasal hakkımla kullanacağımı söyledim. Ardından eşi Volkan Aslan beni aradı. Tehdit ve küfürlere o da devam etti. Ben kimseye tehditler savurmadım, hakaret etmedim" diyerek kendini savundu.

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