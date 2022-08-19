BIST 3.020
DOLAR 18,10
EURO 18,19
ALTIN 1.016,92
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray, Ümraniyespor'u tek golle mağlup etti

Galatasaray, Ümraniyespor'u tek golle mağlup etti

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Abone ol

Süper Ligi'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oldu.

İki takım da rakip kalede tehlikeli pozsiyonlar üretse de beklenen gol gelmedi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı iki takım da devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

Gomis son dakikalarda attı

İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha tempolu ilerledi. Galatasaray, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

50. dakikada Kerem'in ortasında Seferovic kale ağzından şutunu çekti, top direkten döndü. Dönen topta bir kez daha şutunu çeken Seferovic topu dışarı vurdu.

86. dakikada sahneye çıkan Bafetimbi Gomis topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray 3 puanı tek golle aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatlarıyla ilgili müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatlarıyla ilgili müjde
Geçmeyen baş ağrınız varsa bu besinlerden uzak durun
Geçmeyen baş ağrınız varsa bu besinlerden uzak durun
ABD'de "Trump'ın geri dönüşü" konuşulmaya başladı
ABD'de "Trump'ın geri dönüşü" konuşulmaya başladı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Acun Ilıcalı'dan televizyon dünyasını sarsacak hamle
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Acun Ilıcalı'dan televizyon dünyasını sarsacak hamle
Bu taktikler karizmanıza karizma katacak! Aksesuar kullanma tüyolarıyla kızları kendinize aşık edin
Bu taktikler karizmanıza karizma katacak! Aksesuar kullanma tüyolarıyla kızları kendinize aşık edin
Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığı'na dava!
Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığı'na dava!
Kira zamları ünlüleri de vurdu! Aylin Coşkun'un ev sahibinden akılalmaz tehdit
Kira zamları ünlüleri de vurdu! Aylin Coşkun'un ev sahibinden akılalmaz tehdit
Arkasını döndü çıplak poz verdi! Eda Taşpınar fotoğraflarıyla ağızları açık bıraktı
Arkasını döndü çıplak poz verdi! Eda Taşpınar fotoğraflarıyla ağızları açık bıraktı
530 bin sözleşmeli çalışan için yeni dönem başlıyor
530 bin sözleşmeli çalışan için yeni dönem başlıyor
Siz de duştan sonra saçlarını tarayanlardan mısınız! Bir de duştan önce tarayın bakın neler oluyormuş
Siz de duştan sonra saçlarını tarayanlardan mısınız! Bir de duştan önce tarayın bakın neler oluyormuş