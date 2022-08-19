Duyanlar kulaklarına inanamadı! Acun Ilıcalı'dan televizyon dünyasını sarsacak hamle

Acun medyanın sahibi olan ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı televizyon dünyasında yaptığı çalışmalara bir yenisini ekledi. Ünlü isim sürpriz bir anlaşmayla kamera karşısına geçecek. Ilıcalı bankanın reklam yüzü olacak.

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2012 yılında aşk yaşadığı Şeyma Subaşı ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra ayrılık kararı alan Acun Ilıcalı son dönemlerde eski eşiyle yaşadığı problemlerle sık sık gündeme gelmişti. Melisa adında bir kızları olan eski eşler velayet ve nafaka yüzünde bir süre kriz yaşamıştı.

Kısa bir süre önce Bodrum'da bir mekanda herkesin ortasında tartışma yaşayan ikili aralarında bir sorun olmadığını söylemişti. Eski eşiyle aralarındaki sorunların yavaşça bitmesiyle rahat nefes alan Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde kendisinden 30 yaş küçük yeni sevgilisiyle ayrılığın eşiğinden dönmüştü.

Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla ayrılık iddialarını yalanlayan Ilıcalı televizyon dünyasındaki projelere imza atmaya doymuyor. TV8 ve Acun Medya'nın sahibi olan eski sunucu ve televizyoncu 2020 yılında OPPA adlı telefon markasının reklam yüzü olmuştu.

Popüler kimliği ve daha önce kameralar karşısında bulunduğu için belirli hayran kitlesine sahip olan Acun Ilıcalı reklam şirketlerinin en fazla teklif götürdüğü isimlerden biri.

Yakın zamanda telefon markasının reklam yüzü olan Ilıcalı son olarak İş Bankasıyla anlaşarak reklam yüzü olmayı kabul etti. Reklam filminde bankanın bir uygulamasını tanıtacak olan ünlü isim kameraların karşısına geçecek.

Sosyal medyada yapılan anketlerde Türkiye'nin en güvenilir adamı seçilen Acun Ilıcalı'nın rol alacağı reklam filminin yönetmenliği birçok ünlü projeye imza atmış olan, Türkiye'nin en başarılı reklam filmi yönetmeni Ali Taner Baltacı tarafından yapılacak.