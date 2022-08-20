Okan Buruk: Hücum hattına takviye düşünüyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları HangiKredi Ümraniyespor maçında ihtiyaçları olan galibiyeti aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Başkanımız Dursun Özbek’in annesini rahmetle anıyoruz. Bizim için dün bu anlamda üzücü geçti. Bugün cenaze vardı. Maça çok net gol pozisyonu ile başladık. 1-0 yapsak öz güven anlamında oyuna yansıyacaktı. Geçen haftanın bizde bıraktığı etkiyi maçın başında üzerimizden atacaktık. Devamı benim için kabus gibiydi. İlk yarının son dakikası kadar pas hatasıyla, top kayıpları, yanlış tercihler yaptık. Bu kadar kötü oynarken de 3-4 pozisyon bulduk. İkinci yarı sahada çok farklı Galatasaray takımı vardı. 20-25 dakikalık bölümde oyunu domine ettik. Son bölümde değişiklikler oldu. Attığımız 1 golle 1-0 galip bitirdik. Deplasmanda kazanmak güzel. Biraz nem hala devam ediyor. Oyuncular üzerinde zaman zaman olumsuz etkisi var. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu aldığımız için sevinçliyim. Genel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. İkinci yarıda yakaladığımız tempoyu maçın başından itibaren yakalayıp, oyuna hükmeden bir Galatasaray ortaya çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Hücum hattına takviye düşünüyoruz"

Hücum bölgesine takviye yapmayı düşündüklerini söyleyen Buruk, "Hücum hattına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Daha yönlü bir oyuncu bulabilirsek elimizdekilerden farklı, farklı bir takviye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin ilgili ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Icardi ilgili daha önce adı geçti, çok önemli bir oyuncu. Çok yüksek maaş kazanan oyuncular. O maaşların Türkiye’de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı" ifadelerini kullandı.

"Tam takım olduğumuzda oyuncuların performansları da artacaktır"

Kerem Aktürkoğlu’nun çok önemli ve değerli bir oyuncu olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Geçen senin iyi oyuncularından biri. Milli oyuncu. Hem Türk futbolu hem de Galatasaray’a uzun süre hizmet edecek bir oyuncu. Kerem çok çalışıyor. Oyunu Kerem üzerinden değerlendirmemek lazım. Tam takım olduğumuzda oyuncuların performansları da artacaktır. Kerem’in performansının daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Biz takım olduğumuzda bütün oyuncuların performanslarının da artacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Oyuna sonradan giren ve attığı golle galibiyeti getiren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis için ise Okan, "Bugün çok güzel bir gol attı. Karakter olarak olan çok önemli bir oyuncu. Girdiği iki maç da attığı kritik gollerle 6 puan kazanılmasında büyük rol oynadı" dedi.

Dries Mertens’in net mevkisinin forvet arkası olarak düşündüklerini ifade eden Okan Buruk, "Geçen sene de orada oynadı. Sol kenarda oynayacağı yerlerden biri. Yüzde yüzünü bulduğu zaman sol tarafta da yer alabilir. En verimli olduğu yer forvet arkası olarak gözüküyor. 45 dakikayı iyi bir şekilde çıkarttı. Hafta içi bakacağız, değerlendireceğiz. Diğer maça 8 gün süre var. Yüzde yüz bir şekilde hazır olacağını düşünüyoruz. Buraya geldiğinde ilk maçına 4 antrenmanla çıktı. Bu da ikinci haftası, normalde oyuncular 6 haftada hazırlanıyor" diye konuştu.

"Nelsson önümüzdeki haftalardan itibaren çok daha toparlamış bir şekilde aramızda olacaktır"

Transfer dönemini çok zor olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Size gelen oyuncular takım üzerinde diğer mevkilerde baskı yapıyor bazen performanslarını düşürüyor. Bir oyuncunun adı geçiyor yine o mevkide oynayan oyuncuların performanslarını düşürüyor. Transfer teklifi alan oyuncular ayrılmak istiyor. O süreçte morali bozuluyor. Zorlu bir süreç. Bitirdikten sora çok rahat edeceğiz. Nelsson için bir süreç geçti. O Galatasaray’ı çok seviyor. Burada olmaktan çok mutlu. Buraya çok önem ve değer veriyor. Onun için belki La Liga’da oynamak cazip gelmiştir. Onun dışında hep aynı şeyi söyledi. ‘Burada olursam da çok mutluyum. Galatasaray’ı çok seviyorum’ dedi. Olmayacağı belli olduktan sonra yüzde yüzüyle burada olacağını ve takıma hizmet edeceğini söyledi. Önümüzdeki haftalardan itibaren çok daha toparlamış bir şekilde aramızda olacaktır" şeklinde konuştu.