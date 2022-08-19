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Rıdvan Dilmen: Kim bulduysa lanetliyorum

Rıdvan Dilmen: Kim bulduysa lanetliyorum

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısından sonra yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Bu defanstan pasla çıkma işini kim bulduysa lanetliyorum onu gerçekten" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştığı maçın ilk yarısının ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV 8.5 ekranlarında çarpıcı bir yorumda bulundu.

"Böyle oynarsanız yersiniz"

İki takımın da defanstan pasla çıkarken hatalar yaptığını belirten Dilmen, "Bu defanstan pasla çıkma işini kim bulduysa lanetliyorum onu gerçekten. Sonra maçtan bitince 'Bireysel hatadan gol yedik!' diyorsunuz. Böyle oynarsanız yersiniz zaten." ifadelerini kullandı.

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