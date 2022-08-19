İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye getiriyor
KASTAMONU İl Özel İdaresinde memur olarak çalışan Leyla Yakar, köpekten kurtardığı ve "Cambaz" ismini verdiği karga yavrusuna özenle bakıyor.
Yakar, yaklaşık bir hafta önce, iş yerindeyken pencereden bir köpeğin kuşa saldırdığını gördü. Kurtardığı kargayı veterinere götüren Yakar, yavru olduğu için bakıma ihtiyacı olan kuşa bakmaya başladı.
"Cambaz" adını verdiği karga yavrusunu elleriyle besleyen Yakar, Cambaz'ı evde yalnız bırakamadığı için her gün iş yerine götürüyor.
Yakar'ın başına çıkan, omzunda duran, yanından ayrılmayan Cambaz ise iş yerindeyken masada dolaşıyor, uykusu geldiğinde de bir köşeye çekilerek uyuyor.
Leyla Yakar, AA muhabirine, kısa bir zamanda Cambaz'la dostluk kurduklarını söyledi. İş yerindeyken Cambaz'ı bulduğunu belirten Yakar, şunları dile getirdi: