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İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye getiriyor

Anadolu Ajansı
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İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye getiriyor

KASTAMONU İl Özel İdaresinde memur olarak çalışan Leyla Yakar, köpekten kurtardığı ve "Cambaz" ismini verdiği karga yavrusuna özenle bakıyor.

İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye getiriyor

Yakar, yaklaşık bir hafta önce, iş yerindeyken pencereden bir köpeğin kuşa saldırdığını gördü. Kurtardığı kargayı veterinere götüren Yakar, yavru olduğu için bakıma ihtiyacı olan kuşa bakmaya başladı.

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İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye getiriyor

"Cambaz" adını verdiği karga yavrusunu elleriyle besleyen Yakar, Cambaz'ı evde yalnız bırakamadığı için her gün iş yerine götürüyor.

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İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye getiriyor

Yakar'ın başına çıkan, omzunda duran, yanından ayrılmayan Cambaz ise iş yerindeyken masada dolaşıyor, uykusu geldiğinde de bir köşeye çekilerek uyuyor.

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İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye getiriyor

Leyla Yakar, AA muhabirine, kısa bir zamanda Cambaz'la dostluk kurduklarını söyledi. İş yerindeyken Cambaz'ı bulduğunu belirten Yakar, şunları dile getirdi:

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