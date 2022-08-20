İstanbul'a yüksek sıcaklık uyarısı! Meteoroloji raporu 17 şehir dikkat Sakarya, Kocaeli, Sivas...

TÜRKİYE'nin bazı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji raporuna göre 17 ilde sağanak yaşanacak. İstanbul'a ise sıcaklık uyarısı yapıldı. Meteoroloji'ye göre İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 23 derece olacak. İşte Türkiye geneli 30 Ağustos hava durumu...

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Türkiye geneli 20 Ağustos hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul için ise sıcaklık uyarısı yapıldı. İşte bugünün hava bilgisi... Bölge bölge son durum...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Sivas, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı, Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Akdeniz

Cumartesi Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Cumartesi öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Cumartesi öğle saatlerinde Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü yurt geneli tablo...