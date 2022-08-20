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10 aylık Emir eşcinsel aileye verildi! Skandal olay annesi isyan etti

10 aylık Emir eşcinsel aileye verildi! Skandal olay annesi isyan etti

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık Türk yetkililerden yardım istedi. Küçükbıyık'ın 10 aylık bebeği kendisinden alınarak eşcinsel aileye evlatlık verildi.

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Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık (30), oğlu Emir'in Aachen Gençlik Dairesi tarafından alınıp Köln yakınlarında yaşayan eşcinsel bir çifte verildiğini söyledi.

Oğlunun 30 Mayıs'ta elinden alındığını bildiren Küçükbıyık, "Oğlum Emir'in eşcinsel çifte verilmesi üzerine Gençlik Dairesi'ne itirazda bulundum. Haddimi aştığımı söyleyerek kovmaktan beter ettiler. Emir'i bana ayda sadece bir kez gösteriyorlar" dedi.

Türk yetkililere seslendi

Aygül Küçükbıyık, "Oğlum ne yiyor ne içiyor bilmiyorum. Ben oğlumun özel günlerinde yanında olmak istiyorum. Bu en doğal annelik hakkım. Emir aynı zamanda Türk vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin çağrıma kulak vermesini istiyorum. Türk evladı nasıl eşcinsel çiftin yanında Türk kimliğini koruyabilir?" dedi.

Bu sebeple anneden alınmış

Emir'in, annesinden "psikolojik tedavi gördüğü için bakamayacağı" gerekçesiyle alındığı öğrenildi.

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