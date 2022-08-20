Zincir marketlerde indirim başladı! Hangi üründe ne kadar indirim yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bazı ürünlerde indirime giden Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin ardından zincir marketler harekete geçti. Marketlerde indirim oranı ortalama yüzde 15 oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürün satışı başladı. Hal böyle olunca zincir marketlerde harekete geçti. Peki zincir ve diğer marketler ne kadar indirim yaptı? İşte detaylar...

Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İndirim başladı ama özellikle sıvı yağ, beyaz peynir, et ürünlerinde zincir marketlerde bir miktar indirime başlandığını tespit ettim. Hala Tarım Kredi Kooperatifi’nin uyguladığı fiyatlara inmiş değiller.

Beklentimiz üretimin artırılarak vatandaşın temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde arzın yükselmesi sonucunda kalıcı ve reel bir indirim yapılmasıdır. Bunun için de gerek ham madde kaynaklarından üretici, toptancı ve satış noktalarından konuyu hassasiyetle değerlendirip küresel ölçekteki kriz sürecinde tüm tüketicilerin asgari ihtiyaçlarına ulaşabilmelerine destek sağlamalarını bekliyoruz.

İndirim oranı yüzde 15

Şu anda yüzde 15 ortalama ile sıvıyağ, bakliyat, sebze meyve, kahvaltılık peynir zeytin, gibi ürünlerde indirim tespit ettim. Marketlerde sarı etiketler.

Hangi üründe ne kadar indirim yapıldı?

5 litrelik ayçiçek yağı çeşitli markalarda 180 ile 200 lira bandında satışa sunuluyordu. Ayçiçek yağının şu an market fiyatı 154.75 lira, Tarım Kredi marketinde fiyat 147 liraydı.

Zeytinyağının market fiyatı 198.95 liradan 177 liraya inmiş. Sütaş Süzme Peynir kilogram fiyatı 92 liradan 69 liraya düşmüş. Söke Un fiyatı 72.75’ten 49.95’e düşmüş. 3 katlı kağıt havlu 150 liradan 109.90’a düşmüş.

Bizim ayçiçek yağı 5 litresi 170 liraya inmiş. Bunun fiyatı da 200 lira civarındaydı. Ayçiçek yağı fiyatında 188 lira 220 bandından Tarım Kredi indirimi sonrası bunlar 155 liraya kadar indiler. Zeytinyağı da bundan etkilendi fiyatlar düştü. Domates salçasında indirim görmüyorum. 830 gramı zaten 20 lira civarındaydı. Ama yemeklik yağ 200 liradan 177 liraya gerilemiş."