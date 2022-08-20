Mahfi Eğilmez: Faiz indirimi yapılması dolar 12 TL olacaktı! Merkez Bankası 250 milyar TL zarar ediyor

MERKEZ Bankası'nın son faiz indiriminin ardından dolar 18.10 liranın üzerine çıkarken Eylül ayı için enflasyon beklentileri de yüzde 85'leri aştı. "Türkiye ekonomisi stagflasyona gidiyor" diyen iktisatçı Mahfi Eğilmez, "Merkez Bankası faize hiç dokunmasaydı büyük bir ihtimalle enflasyon yüzde 25'lerde kur da 12 TL gibi bir yerlerde dengelenmiş olacaktı” diye konuştu.

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Merkez Bankası'nın son faiz indirimi ile birlikte yıl sonunda, ekonominin yüksek enflasyon ve durgunlukla stagflasyona sürükleneceğini uyarısı yapıldı. mesi bekleniyor. Türkiye'nin ekonomi dışında, mülteci sorunundan dış politikaya kadar tüm alanlarda risk envanterini yükselttiğine dikkat çeken ekonomistler, ne pahasına olursa olsun cari açık sorunun çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Tüm dünyanın resesyon ve enflasyon arasında ciddi bir dalgalanma yaşadığını belirten iktisatçı Mahfi Eğilmez şunları söyledi:

- Türkiye de bu noktada. Büyüme yüzde 7'lerde görünüyor ama belli ki üçüncü çeyrekte yavaşladık. Büyük ölçüde böyle giderse ki, bu faiz indirimine böyle bakmak lazım, dördüncü çeyrekte veya önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Türkiye stagflasyona doğru gidecek. Eğer yeniden kredi canlanması olup da yeni bir atılım olmazsa oraya doğru gidiyoruz.

Faize dokunmasalar ne olacaktı?

Merkez Bankası'nın faiz indirimine başladığı dönemde enflasyonun yüzde 19'lar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Eğilmez, “TCMB hiç dokunmasaydı büyük bir ihtimalle enflasyon yüzde 25'lerde kur da 12 TL gibi bir yerlerde dengelenmiş olacaktı” diye konuştu.

Merkez Bankası 250 milyar TL zarar ediyor

Eğilmez, bu dönemden çıkışın anahtarının beklentilerdeki iyileşme olduğunu belirterek, “Şu anda değerleme hesabına baktığınızda TCMB 250 milyar TL zarar ediyor. KKM ile adına faiz demek için her yönüyle yanlış bir politikanın içine girdik” dedi.