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Atılı Masa yarın camhurbaşkanı adayının elbisesini dikecek! 'Ata Tohum'lu menü hazır

Atılı Masa yarın camhurbaşkanı adayının elbisesini dikecek! 'Ata Tohum'lu menü hazır

Altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde yarın 14.00’te altıncı kez toplanıyor. Altılı masa, aday belirleme konusunda en önemli adımını yarınki buluşmada atacak. Karamollaoğlu, ağırlayacağı liderlere ‘Ata tohumlu’ menü sürprizi yapacak.

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Altılı masanın, merakla beklenen cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda en önemli adımını, yarınki final buluşmasında atmaya hazırlandığı belirtildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek liderler, masanın adayının seçilmesi halinde yetkilerini nasıl kullanacağını konuşacak.

A Takımı'nı ilan ederek meydana çıkacak 

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, “Cumhurbaşkanının elbisesi dikilecek” diye niteledikleri bu çalışmaya ilişkin, “Masanın adayı, seçimden önce yardımcıları ve bakanlıklarda görevlendireceği isimlerden oluşan ‘A Takımı’nı da ilan ederek meydanlara çıkabilir” dediler.

Ata tohumlu menü, ata tohumlu sebze sepeti!

Karamollaoğlu, ağırlayacağı liderlere ‘Ata tohumlu’ menü sürprizi yapacak. Saadet Partisi kaynakları, “İstanbul teşkilatımız üreticilere domatesten biber, patlıcana kadar 1 milyon Ata tohumu dağıttı. Bu tohumlardan üretilen sebzelerden yapılan Yemek menüde olacak. Liderlere sebze sepeti de hediye edilecek” dedi.

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