Kahrolası sivrisineklerle başınız dertte mi? Bu yöntemler sivrisinek ısırığına çok iyi geliyor

Yaz aylarında sivrisineklerden çektiğimiz çileni haddi hesabı yok... Hele ki kanınız tatlıysa vay halinize... Sıcak havalarla beraber her sene gördüğümüz gibi sivrisinekler ortaya çıktı ve sizi kaşınmaktan perişan ediyor olabilir. Ama dert etmeyin. Bu yöntemler sayesinde sivrisineğin ısırdığı yeri kolaylıkla yatıştıracak, kaşınmasını azaltacak, hatta durduracaksınız.

Abone ol

Sıcak havaların etkisiyle ortaya çıkan sivrisineklerin ısırmasından çoğu kişi şikayetçidir. Sivrisinek ısırığı genelde zararsız olmakla beraber oldukça kaşıntı yapabilir ve o bölgeyi şişirebilir, kızartabilir. Ayrıca, sivrisinekler yaşadığınız yere bağlı olarak hastalık taşıyabilir ve bu durumda enfekte olma ihtimaliniz oluşabilmektedir. Eğer, sivrisinek ısırığınız varsa ve nefes almada zorluk çekiyorsanız hemen uzman doktora başvurun. işte sizler için derlediğimiz sivrisinek ısırdığında uygulayabileceğiniz yöntemler... Bu yöntem sayesinde rahatsızlığınızdan kolaylıkla kurtulacaksınız.

Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi, içindeki bileşikler sayesinde sivrisineğin ısırdığı bölgeye iyi gelebilir, şişliğini azaltabilir. Doğal bir tahriş önleyici işlevi gören yulaf ezmesini ve suyu muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıp, tahriş olmuş bölgeye sürün.

Buz

Buzun yatıştırıcı etkili çoğunlukla bilinen bir şeydir. Oluşturduğu soğuk etkisiyle, sivrisinek ısırığının olduğu bölgedeki iltihaplanmayı azaltır. Aynı zamanda cildi uyuşturacağı için de kaşıntı konusunda sizi rahatlatmış olur. Buzu ince bir beze sarıp, ısırığın olduğu bölgeye en fazla 5 dakika uygulayın. İyi geldiğini göreceksiniz.

Bal

Bal içeriğindeki antibakteriyel özelliği sayesinde sivrisinek ısırıklarına karşı yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Boğaz ağrısı, şişlik ve morlukların tedavisinde kullanılan bal, kaşıntılı bir ısırık üzerindeki iltihabı da iyileştirerek kaşınma isteğini azaltır.

Aloe vera

Aloe vera jelinde bulunan anti-inflamatuar özelliği küçük yaraları iyileştirerek, enfeksiyonları sakinleştirmede etkili olmaktadır.

Sirke

Enfeksiyonlardan kan şekeri sorunlarına kadar birçok tıbbi durumları tedavi etmek için sirke kullanılmıştır. Sivrisinek ısırığı kaşınıyorsa üzerine bir damla sirke damlatarak, batma ve yanma hissinin azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Sirke aynı zamanda dezenfektan görevi görmektedir.

Soğan

Taze kesilmiş soğandan akan su, sivrisinek ısırıklarının acısını ve tahrişini azaltmada etkili olmaktadır. Bir soğandan bir dilim kestikten sonra birkaç dakika boyunca doğrudan ısırığa uygulayın. Soğanı çıkardıktan sonra bölgeyi iyice durulayın ve yıkayın.

Kekik

Kekik bitkisi, sivrisinek ısırığının kaşınmasını hafifletmeye yardımcı olabilmektedir. Kekikten en iyi şekilde faydalanmak için yapraklarını ince ince kıyın. Yaprakları doğrudan ısırdığınız yere uygulayabilir ve 10 dakika bekletebilirsiniz.

Papatya çayı

Cilde uygulandığında iltihabı azaltarak tahrişi hafifleyen ve iyileştirmeyi hızlandıran papatya çayı, sivrisinek ısırıklarına karşı etkili olarak kullanılmaktadır.

Sarımsak

Sarımsak, kalp hastalığından yüksek tansiyona birçok hastalıkta doğal çare olarak kullanılmaktadır. Bu ciddi durumlar için daha geleneksel tedaviler tercih edilebilirken, rahatsız edici bir böcek ısırığına uygulanan bir miktar sarımsak, sivrisinek ısırığı için evde uygulanabilecek kolay bir çaredir. Sarımsağın doğal anti-inflamatuar ve antibakteriyel etkilerinden yararlanarak sivrisinek ısırığının yarattığı etkilerden kurtulabilirsiniz.