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Çok sayıda terörist öldürüldü! MSB, örgüte vurulan son darbeyi açıkladı

Çok sayıda terörist öldürüldü! MSB, örgüte vurulan son darbeyi açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, son yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/ PYD üyesi 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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Mehmetçiğin Suriye ve Kuzey Irak'ta başarılı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde 11 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

MSB'nin paylaşımı:

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