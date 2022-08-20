Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Cumali Miçooğulları renkli hayatıyla dikkat çekiyor!

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılan Cumali Miçooğulları isimli yarışmacı, anlattığı hayat hikayesi ile herkesi ekran başına kilitledi. Uyuşturucu mafyası tarafından kaçırıldığını söyleyen Cumali Miçooğulları, katıldığı programlarla da adından sıklıkla bahsettirdi.

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı programa katılan yarışmacılar, ilginç hayat hikayeleri ile sosyal medya başta olmak üzere birçok kişinin ilgi odağı haline geliyor.

Programın yayınlanan son bölümünde yarışan Cumali Miçooğulları isimli yarışmacı da anlattığı hayat hikayesi ile birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. 18 yaşından beri dünyayı gezen Cumali Miçooğulları, yarışmaya Hatay'dan katıldığını belirtti.

67 ülke gezdi

33 yaşındaki Cumali Miçooğulları, şu ana dek 67 farklı ülkeyi gezdiğini söyledi. Yaptığı gezintiler sonrası 2 tane kitap yazan Cumali Miçooğulları, Uzakdoğu başta olmak üzere farklı kültürlerden etkilenerek seyahatlerine bu sebeple başladığını dile getirdi.

Cumali Miçooğulları, 19 yaşındayken ailesine Şam Üniversitesi'nde arkeoloji ile ilgili bir sempozyuma katılacağını belirterek dünya seyahatine çıktı. 3 aylık bir seyahat programı yapan Cumali Miçooğulları, otostop yolculuğu yaparak seyahatini sürdürmeyi düşündü.

Mafyaya denk geldi

Ancak Lübnan'dan çıkıp Ürdün'e geçerken bir uyuşturucu mafyasına denk geldiğini söyleyen Cumali Miçooğulları, hayatının en zor günlerini burada yaşamaya başladı.

Cumali Miçooğulları’nın aracına bindiği uyuşturucu mafyası 6 ay boyunca polis ekipleri tarafından inceleniyordu. Ekiplerin mafyaya yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan Cumali, 2 gün boyunca nezarette kaldığını belirtti.

Serbest kaldı, çilesi bitmedi

Sonrasında serbest kaldığını söyleyen Cumali'nin başına gelen olaylar burada da bitmedi. Serbest kaldıktan sonra aracına bindiği mafya üyeleri tarafından kaçırılan Cumali çok sıkıntılı günler geçirdiğini belirtti. Mafyanın elinden yine bir polis operasyonu ile kurtarılan Cumali, yaşanan bu olayın ardından Mısır'a gitti.

Cumali'nin hayat hikayesi bir anda yarışmayı unuttururken, programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da Cumali'nin anlattıklarını hayretle dinledi.

50 bin TL kazandı

Sonrasında yarışmaya başlayan Cumali, başarılı bir performans göstererek 100 bin TL'lik soruya kadar geldi. 100 bin TL'lik sorudaki "İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğuna inanılır?" sorusuna uzun süre düşündükten sonra yanıt vermemeyi ve çekilmeyi düşünen Cumali 50 bin TL'lik ödülü alarak yarışmadan ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada kendini gösteren Cumali, bir anda sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacının hayatını merak eden kişiler internet üzerinden Cumali'yi araştırmaya başladı. Arama motorlarında, Youtube'da ve diğer sosyal medya hesaplarında Cumali Miçooğulları’nı arayan vatandaşlar, yarışmacının birçok farklı programda boy gösterdiğini fark etti. Instagram'da 230 bin takipçisi bulunan Cumali Miçooğulları’nın oldukça renkli ve hareketli bir hayatı bulunuyor.

Birçok programa katılmış

Gittiği ülkelerde çektiği fotoğrafları Instagram hesabında paylaşan Cumali'nin büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Cumali Miçooğulları, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmacının, yarışmanın yanı sıra, Gelinim Sensin, En Zayıf Halka ve bazı sabah kuşağı programlarına da katıldığı ortaya çıktı.