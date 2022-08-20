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Kötü koku ihbarıyla eve giren polisi dehşete düşüren manzara

Kötü koku ihbarıyla eve giren polisi dehşete düşüren manzara

İSTANBUL Maltepe'de kötü koku ihbarı üzerine eve giren ekipler, bir kişinin sandalyede oturur vaziyette cesedini buldu.

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Alınan bilgiye göre, Esenkent Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerindeki 4 katlı binaya kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri polis ve itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kokunun binanın üçüncü katındaki daireden geldiği tespit edildi.

Balkon penceresinden daireye giren itfaiye ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Oktay Erdem'i (70) sandalyede hareketsiz şekilde oturur vaziyette buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Erdem'in yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdem'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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