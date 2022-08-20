Bu yöntemle karşınızdaki kişiyi kendinize bağlayın! Uzun soluklu bir ilişki için yapmanız gerekenler

İlişkileriniz kısa sürüyor ve biriyle devamlı bir ilişki sağlayamıyorsanız üzülmeyin. Bu taktiklerle partnerinizi kendinize bağlayacak ve vazgeçilmez olacaksınız. Doğru kişiyi bulduğunuzu düşünüyorsanız fakat karşınızdakini etkilemek konusunda kendinizi yetersiz hissediyorsanız bu tüyolar tam size göre. İşte uzun soluklu bir ilişki için yapmanız gerekenler...

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Hayatınızın aşkını arıyor, birileriyle tanışıyor ve ilişkiyi devam ettiremiyorsanız, karşınızdaki kişiyi bunalttığınızı veya kendinizi ilişki yürütmek konusunda yetersiz görüyorsanız bunlara dikkat edin. Sizler için derlediğimiz bu yazıda ilişkide yapmanız ve yapmamanız gereken en önemli şeylerden bahsettik. Bu taktikler sayesinde partnerinizi kendinize bağlayacak ve uzun soluklu bir ilişkinin tadına bakacaksınız. İşte mutlu bir ilişkinin en önemli 5 sırrı...

Partnerinizi kısıtlamayın

Mutlu bir ilişki istiyorsanız yapmamanız gereken en önemli şeylerde birisi karşınızdaki kişiyi kısıtlamamak... Her kim olursa olsun, gereksiz kıskançlık ve kısıtlamalar karşısında rahatsız olacak ve sizden uzaklaşacaktır. Her birey, kendi özel alanında özgür hissetmek ve mutlu olmak ister. Kısıtlamalardan dolayı çıkan tartışmalar ise ilişkinin temellerini sarsacak ve sizi sona yaklaştıracaktır.

Partnerinizi değiştirmeye çalışmayın

Hayatınıza aldığınız kişiyi o şekilde kabul ediyor ve bir yola çıkıyorsunuz. Daha sonrasında, önceden bilip kabul ettiğiniz davranışları sorun haline getirip değiştirmeye kalkmayın Bu durumda partneriniz kendini sizin yanınızda rahat hissetmeyecek ve zamanla bunalıp sizden uzaklaşacaktır. Karşınızdaki kişiyi, olaylara her zaman sizin açınızdan bakmadıkları için suçlamayın ve onun kendi haliyle en güzel oluğunu kabul edin. Yani partnerinizi değiştirmek için çabalamayın.

Anlayışlı olun

Her kim olursa olsun, karşısında anlayışlı bir eş ya da anlayışlı bir hayat arkadaşı görmek ister. Olaylar karşısında göstereceğiniz fevri davranışlar partnerinizi sizden uzaklaştırabilir. Bencil söylemlerde ve hareketlerde bulunmayın. Empati yapın ve onun anlayışlı olun. Emin olun bu sayede karşınızdaki kişi sizin yanınızda kendini daha iyi hissedecek ve size daha çok bağlanacaktır. Ayrıca sabırlı tavırlarınız ise size bir olgunluk katacağından, çekiciliğinizi arttıracaktır.

Takdir edin ve özür dilemeyi bilin

Herkes takdir görmekten hoşlanır. Siz de bunu bilerek partnerinizi iyi olduğu konularda cesaretlendirin ve takdir edin. Takdir görmek onu mutlu edecektir. Ayrıca hatalı olduğunuz durumlarda özür dilemeyi ve geri çekilmeyi bilin. Unutmayın ki özür dilemek bir zayıflık değildir.

Yalan söylemeyin

Dürüstlüğünüz sizi her daim bir adım öne taşıyacaktır. Karşınızdaki kişiye her ne olursa olsun yalan söylemeyin ve ilişkinizin temellerini sağlam kurun. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri partnerinize yapmayın.