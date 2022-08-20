Ümit Özdağ 1.5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildiğini iddia etti! 6'lı Masa'yı sıkıştırdı

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'de sığınmacı ve kaçak sayısının 13 milyon olduğu iddiasını tekrarlayıp, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 476 bin 368 Suriyeliye vatandaşlık verildiğini iddia etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de 211 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi. 120 bini de oy kullanacak" demişti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 476 bin 368 Suriyeliye vatandaşlık verildiğini iddia etti. Türkiye'de bulunan sığınmacılarla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen Özdağ, gerçek olduğunu iddia ettiği sayıları paylaştı.

Özdağ, Türkiye'de sığınmacı ve kaçak olarak toplamda 13 milyon kişi bulunduğunu savunurken, bu sayının devletin resmi belgelerinde yer aldığını, çeşitli kaynaklardan teyit ettiğini ve "yanlış olma ihtimalinin sıfır olduğunu" belirtti.

200 bin değil 1 milyon 476 bin vatandaşlık verildi

Vatandaşlık verilen sığınmacı sayısının da 200 bin değil 1 milyon 476 bin olduğunu iddia eden Özdağ, şunları söyledi:

- AK Parti, vatandaşlık verilen Suriyelilerin ve diğer yabancıların sayısını da gizliyor. 22 Temmuz 2022'de Nüfus işleri genel müdürlüğü önünde, arkadaşlarımız ve teşkilatımızla bir toplantı yaptım. Bu toplantıda son yıllarda değişik milliyetlerden vatandaşlık verilenlerin sayılarını açıkladım.

Hangi ülkeden kaç kaçağa vatandalık verildi

- Buna göre; Temmuz 2022 itibarıyla, 64 bin Iraklıya vatandaşlık verildi. 56 bin İranlıya vatandaşlık verildi. Afrika ülkelerinden gelenlere 54 bin vatandaşlık verilmiş. 13 bin Pakistanlıya vatandaşlık verilmiş. 37 bin Afgana vatandaşlık verilmiş. Bunların toplam sayısı 256 bin 827...

- Ben bunu açıkladım, aynı gün nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü basın açıklaması yaparak bu rakamların doğru olmadığını ifade etti. Dün, Soylu, TV'de vatandaşlık verilen Afgan sayısının 39 bin 294 olduğunu açıkladı. Bu benim 1 ay önce açıkladığım sayıdan 1481 tane daha fazla. Demek ki, son 1 ayda 1481 Afgan'a daha vatandaşlık vermişler.

6'lı Masa'ya TÜİK ve enflasyon göndermesi

- Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, diğer partilerin genel başkanları, temmuz 2022'ye kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıklıyorum. 1 milyon 476 bin 368! 200 bin rakamı yalan! Sadece İstanbul'da günde ortalama 70 Suriyeli aileye vatandaşlık veriliyor. Bunu 8 ile çarpın. Anne, baba ve 6 çocuk...

- Ümit Özdağ 6'lı masaya seslendi ve "6'lı masada oturan politikacılar, Soylu'nun rakamını gerçek kabul edip 200 bini temel aldığınızı açıladınız. Kılıçdaroğlu, ülke seçime giderken 300-500 bin kişiye vatandaşlık verilmedi diye kamuoyunu yanlış bilgilendirdiniz. Soylu'nun verdiği 200 bin rakamını doğru kabul ediyorusunuz. O zaman TÜİK'in enflasyon rakamını da kabul ediyorsunuz siz!" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı

Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenirken, "Seni son kez uyarıyorum Süleyman! Senin fonladığın sözde psikolojik harpçılar bir daha ahlaksız iftiralarla saldırırlarsa, ben senin gibi Twitter'da kimsesiz hesaplar üzerinden onların arkasına saklanıp iftira atmam. Basın toplantısı düzenlerim, bana atmış olduğun iftiraların hepsini kamuoyuna gösteririm, onun karşısında da gerçekleri sansürsüz anlatırım. Sen anladın oğlum!" diye konuştu.