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Kağıthane'de katil sürücü hızla geri gelerek engelli adamı ezdi sonra da kaçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kağıthane'de katil sürücü hızla geri gelerek engelli adamı ezdi sonra da kaçtı

KAĞITHANE'de başkasına sinirlenip aracıyla hızla geri manevra yapan sürücü, engelli adamı ezdi. Olayın sıcaklığıyla toplanan kalabalıktan faydalanan sürücü, aracına binerek kayıplara karıştı. Talihsiz adam ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü akülü aracıyla evinden çıkan bedensel engelli Sebahattin İnce (49), sokak üzerinde seyretmeye başladı.

O araca sinirlenip süratle geri gitti

Bir şahıstan kiraladığı 34 PC 1357 plakalı otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü ise sokağın başına aracını park ederek işyerine girdi. Sokağa bir aracın girmek istediğini gören sürücü, bir hışımla aracına binerek süratli bir şekilde geri manevra yapmaya başladı.

O esnada sokağın başına yaklaşan İnce, geri gelen aracın kendisine çarpmasıyla birlikle park halinde olan hafif ticari araçla arasında sıkıştı. Kazanın ardından aracından inen sürücü bir süre İnce’ye baktı. Sesleri duyan vatandaşlar da koşarak olay yerine gelirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kalabalıktan faydalandı

Sürücü ise kalabalığın oluşmasıyla iddiaya göre vatandaşlara, “aracımı kenara alıp geleceğim” diyerek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Engelli adam hastanede hayatını kaybetti

Görüntülerde, engelli adam aracıyla sokağın başına doğru seyrediyor. Sokağın başında hızlıca aracına binen sürücü ise süratli şekilde geri manevra yapıyor. Daha sonra sürücü engelli adama çarparak sıkıştırıyor. Sürücü aracından inerek adama bakıyor ve vatandaşlar da olay yerine koşuyor. Sürücü ardından aracına binerek sokaktan yavaşça uzaklaşıyor.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı İnce’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaçan sürücüyü arıyor

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Plakası ve aracı kiraladığı şahsı tespit eden polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden bedensel engelli Sebahattin İnce ise dün ikindi namazını müteakip Sanayi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Dehşet anları kamerada:

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