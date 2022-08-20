BIST 3.020
DOLAR 18,09
EURO 18,16
ALTIN 1.016,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da kiracı genç kıza yeni ev sahibi şoku! Soluğu savcılıkta aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da kiracı genç kıza yeni ev sahibi şoku! Soluğu savcılıkta aldı

BURSA'da genç kızın kiracı olduğu evin yeni sahipleri akılalmaz bir girişimde bulundu. Genç kız, yüzde 300 oranında kira zammını kabul etmeyince ev sahipleri, imza taklidiyle sahte tahliye taahhütnamesi hazırladı. Durumdan haberi olan genç kız, yeni ev sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Bursa’da pandemi döneminde merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Görükle mahallesinde bir daireyi bin 200 liraya kiralayan Kübra A. iki yıl sonra oturduğu ev satılınca yeni ev sahipleri karşısında hayatının şokunu yaşadı.

İddiaya göre, yeni ev sahipleri kiracılarına giderek verdiği kiranın düşük olduğunu ve yaklaşık 3 bin 500 lira zam yapacaklarını belirtti. Bu durum üzerine üniversiteden yeni mezun olan ve bu kadar yüksek bir kirayı ödeyemeyeceğini belirten genç kızın evden çıkmasını istediler.

Sözleşmenin Haziran ayında yenilendiğini belirten Kübra A. evden çıkmayı kabul etmedi. Bu durum üzerine yeni ev sahipleri usulsüz bir şekilde düzenledikleri sahte tahliye taahhütnamesinde genç kızın imzasını taklit etti. Bu belgeyle birlikte haciz başlatıldığını öğrenen genç kız, hayatının şokunu yaşadı.

Durumu yargıya taşıyan Kübra A. yeni ev sahiplerinden şikâyetçi olarak adliyeye suç duyurusunda bulundu.

Avukat: Usulsüz şekilde harekete geçtiler

Konuyla ilgili konuşan genç kızın avukatı Cüneyt Fidan, ‘’Müvekkilimin kiracısı olduğu evi yeni birileri satın aldı. Daha sonra müvekkilime oldukça yüksek bir zam teklif ettiler. Müvekkilim pandemi döneminde fiyatlar biraz daha uygunken kiraladı evi. Daha sonra kendisinden yüzde 200-300 arası bir zam istendi. Bin 200 lira olan ev kirasını 3 bin 500 lira çıkarttılar. Bu kadar yüksek bir zammı kabul edebilecek bir durumda değil. Bu durum üzerine karşı taraf tabi hemen usulsüz bir şekilde harekete geçti. Müvekkilimin imzasını taklit ederek sahte tahliye taahhütnamesi hazırlamışlar. Bu şekilde bir icra takibe başlattılar. Müvekkilim bu durum karşısında paniğe kapıldı. İmzanın kendisinin atmadığını beyan edince biz de yeni ev sahipleri hakkında sahte belge düzenlemekten dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunduk’’ dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı şoku! Ödülle ne yapacağını açıklayınca herkes şok oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı şoku! Ödülle ne yapacağını açıklayınca herkes şok oldu
Protesto gösterisine giden 43 öğrenci kayboldu eski başsavcı tutuklandı
Protesto gösterisine giden 43 öğrenci kayboldu eski başsavcı tutuklandı
Balıkesir’de simide kallavi zam geldi! Balıkesir'de simit 5 lira oldu
Balıkesir’de simide kallavi zam geldi! Balıkesir'de simit 5 lira oldu
Ümit Özdağ 1.5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildiğini iddia etti! 6'lı Masa'yı sıkıştırdı
Ümit Özdağ 1.5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildiğini iddia etti! 6'lı Masa'yı sıkıştırdı
Kağıthane'de katil sürücü hızla geri gelerek engelli adamı ezdi sonra da kaçtı
Kağıthane'de katil sürücü hızla geri gelerek engelli adamı ezdi sonra da kaçtı
Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni görüntüleri sızdırıldı bir erkekle...
Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni görüntüleri sızdırıldı bir erkekle...
Bu yöntemle karşınızdaki kişiyi kendinize bağlayın! Uzun soluklu bir ilişki için yapmanız gerekenler
Bu yöntemle karşınızdaki kişiyi kendinize bağlayın! Uzun soluklu bir ilişki için yapmanız gerekenler
Çok sayıda terörist öldürüldü! MSB, örgüte vurulan son darbeyi açıkladı
Çok sayıda terörist öldürüldü! MSB, örgüte vurulan son darbeyi açıkladı
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Cumali Miçooğulları renkli hayatıyla dikkat çekiyor!
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Cumali Miçooğulları renkli hayatıyla dikkat çekiyor!
Kahrolası sivrisineklerle başınız dertte mi? Bu yöntemler sivrisinek ısırığına çok iyi geliyor
Kahrolası sivrisineklerle başınız dertte mi? Bu yöntemler sivrisinek ısırığına çok iyi geliyor