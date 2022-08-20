Yoğurt hakkında bilmediğiniz gerçekleri öğrenince şok olacaksınız! İşte yoğurdun hiç bilinmeyen özellikleri

Yoğurdun ne kadar zengin bir besin olduğunu çoğu kişi bilir. İçerdiği bileşikler sayesinde birçok hastalığa da iyi gelen yoğurdun faydaları saymakla bitmez. Zengin içeriği sayesinde sağlık ve güzellik için kullanılan vazgeçilmez bir nimet olan yoğurdun bilmediğiniz özellikleriniz öğrenince sık sık yoğurt tüketmeye başlayacaksınız. İşte yoğurdun muhteşem etkileri...

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Yoğurt, yemeklerle çokça tüketilen, güzellik için vazgeçilmez olan bir nimettir. Şifaları ise saymakla bitmez. Nelere iyi geldiğini, neleri iyileştirdiğini, nereli güzelleştirdiğini öğrendiğinizde yoğurdu hayatınızın önemli bir parçası haline getireceksiniz. Muhteşem bir kalsiyum kaynağı olan yoğurt, başta kemikler olmak üzere vücudun birçok yerine iyi gelir. İçerdiği vitaminler sayesinde kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca yağ yakımını kolaylaştırmak için de önemli bir besindir. İşte yoğurdun mucizevi faydaları...

Cilde faydalıdır

Yoğurt, tek başına kullanıldığında bile cilt için çok yararlı bir maskedir. Cildi pürüzsüzleştirir ve ihtiyacı olan nemi sağlar. Yoğurt, laktik asit içerir, cildinizi arındırır. Gözeneklerinizi temizler, sivilce ve akne problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda cilt tonunu eşitlemek için de vazgeçilmezdir. Güneş yanıklarına iyi gelir, lekeleri giderir.

Kilo vermeye yardımcıdır

Yoğurt, kilo vermek amacıyla da sıkça kullanılır. İçerdiği asit sayesinde yağlarınızı yakar ve zayıflamanıza yardımcı olur. Kilo vermeye yarayan hormonların salgılanmasında da önemli rol oynar. Aynı zamanda kolesterol seviyesini düşürür, sindirim ve besin emilimini artırır, bu da obezite riskini büyük ölçüde azaltır. Yoğurt tüm bunların yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Regl ağrılarını yatıştırır

Kadınların korkulu rüyası olan regl dönemi ağrılarına birebir olan yoğurt, ağrıyı kolaylıkla yatıştırabilir. Birçok kadında adet dönemi öncesi görülen sinirlilik, yorgunluk, fazla yemek yeme isteği haline premenstrüel sendrom (PMS) denir. Yoğurt, regl dönemi öncesi yaşanan bu sendromla başa çıkmaya yardımcı olur. Bu dönemde bol bol yoğurt tüketmek hem ağrılarınıza iyi gelecektir hem de psikolojik olarak sizi oldukça rahatlatacaktır.

Saçlara faydalıdır

Saçlara sürüldüğünde parlatıcı ve temizleyici özelliği sayesinde daha güzel bir görünüm elde etmenizi sağlar. Aynı zamanda saç köklerinizi güçlendirir ve saçlarınızın sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Kepek sorununu çözer. Yoğurdun içine biraz bal ekleyin ve diplerden uca kadar masaj yaparak saçınıza sürün. 20 dakika kadar bekleyin ve doğal bir şampuan ile yıkayın.

Kan basıncını düzenler

Birçoğumuz farkında olmadan ihtiyacımız olandan daha fazla tuz tüketiriz. Bu da kan basıncımızı ve tansiyonumuzu yükseltir. Yoğurttaki potasyum, tuzlu atıştırmalıklar ve fast-food yemekten biriktirdiğimiz aşırı sodyumdan kurtulmamıza yardımcı olur. Proteinler ve vitaminlerle birlikte potasyum, sodyumu dengeleyerek tansiyonumuzu düzenler.

Kemikleri güçlendirir

Kemikleri ve dişleri güçlendiren kalsiyum bakımından en zengin ürün yoğurttur. Düzenli olarak yoğurt tüketmek, yaşlandıkça ortaya çıkan osteoporoz ve artritin önlenmesine de yardımcı olur.