Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı şoku! Ödülle ne yapacağını açıklayınca herkes şok oldu

ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 19 ağustos 2022 akşamı yayınlanan bölümde herkesi şok eden o olay yaşandı. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya ''Ödülle ne yapacaksınız?'' diye sordu. Daha sonra aldığı cevap karşısında şaştı kaldı. O cevapla herkesi şoka sokan yarışmacı bakın geceye nasıl damga vurdu...

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ATV ekranlarında yayınlanan ve çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam yayınlanan bölümde, yarışmaya katılan bir yarışmacı geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu ödülle ne yapacağını sordu, yarışmacı ise İmirzalıoğlu'nun sorduğu soruya öyle bir yanıt verdi ki, herkese şoku yaşattı. Bakın o yarışmacı, kazandığı ödülle ne yapmak istiyormuş...

Yarışmacı geceye damga vurdu

Yarışma devam ederken Kenan İmirzalıoğlu, ''Ödülle ne yapacaksın?'' diye sordu. Yarışmacı ise bu soru karşısında herkesi şaşırtan o cevabı verdi. Yarışmacı ödülle "Beni kıskanmayan, bana karşı her zaman dürüst olan, beni herhangi bir başarımda destekleyen arkadaş satın alacağım kendime" dedi. Kenan İmirzalıoğlu ve izleyiciler bu yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Şaşkınlığını gizleyemeyen ve bir süre garipseyen İmirzalıoğlu "Ne yapacaksın?" diyerek sorusunu tekrarladı. Yine aynı cevabı alınca ise "Hiç böyle arkadaşın yok mu?" diye sormadan edemedi.

''Böyle arkadaşım yokmuş!''

Yarışmacı, İmirzalıoğlu'nun tekrar eden sorusu karşısında "Böyle arkadaşım yokmuş" dedi.

İmirzalıoğlu her ne kadar "Vardır" demesine rağmen yarışmacı, ünlü sunucuya hak vermedi, kabul etmedi. "Ödülle ne yapacaksın?" sorusuna verdiği bu cevapla geceye damga vuran yarışmacı, kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu. Herkes tarafından paylaşılan o görüntülere beğeni ve yorum yağdı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı programa katılan yarışmacılar, ilginç hayat hikayeleri ile sosyal medya başta olmak üzere birçok kişinin ilgi odağı haline geliyor.

Cumali Miçooğulları da yarışmaya damgasını vurmuştu

Programın yayınlanan son bölümünde yarışan Cumali Miçooğulları isimli yarışmacı da anlattığı hayat hikayesi ile birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. 18 yaşından beri dünyayı gezen Cumali Miçooğulları, yarışmaya Hatay'dan katıldığını belirtti.

Onlarca ülke gezdi

33 yaşındaki Cumali Miçooğulları, şu ana dek 67 farklı ülkeyi gezdiğini söyledi. Yaptığı gezintiler sonrası 2 tane kitap yazan Cumali Miçooğulları, Uzakdoğu başta olmak üzere farklı kültürlerden etkilenerek seyahatlerine bu sebeple başladığını dile getirdi.

Cumali Miçooğulları, 19 yaşındayken ailesine Şam Üniversitesi'nde arkeoloji ile ilgili bir sempozyuma katılacağını belirterek dünya seyahatine çıktı. 3 aylık bir seyahat programı yapan Cumali Miçooğulları, otostop yolculuğu yaparak seyahatini sürdürmeyi düşündü.

Mafyayla karşılaştı

Ancak Lübnan'dan çıkıp Ürdün'e geçerken bir uyuşturucu mafyasına denk geldiğini söyleyen Cumali Miçooğulları, hayatının en zor günlerini burada yaşamaya başladı.

Cumali Miçooğulları’nın aracına bindiği uyuşturucu mafyası 6 ay boyunca polis ekipleri tarafından inceleniyordu. Ekiplerin mafyaya yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan Cumali, 2 gün boyunca nezarette kaldığını belirtti.

Serbest kaldı ama dertten kurtulamadı

Sonrasında serbest kaldığını söyleyen Cumali'nin başına gelen olaylar burada da bitmedi. Serbest kaldıktan sonra aracına bindiği mafya üyeleri tarafından kaçırılan Cumali çok sıkıntılı günler geçirdiğini belirtti. Mafyanın elinden yine bir polis operasyonu ile kurtarılan Cumali, yaşanan bu olayın ardından Mısır'a gitti.

Cumali'nin hayat hikayesi bir anda yarışmayı unuttururken, programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da Cumali'nin anlattıklarını hayretle dinledi.

Yarışmadan 50 bin TL ödülle ayrıldı

Sonrasında yarışmaya başlayan Cumali, başarılı bir performans göstererek 100 bin TL'lik soruya kadar geldi. 100 bin TL'lik sorudaki "İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğuna inanılır?" sorusuna uzun süre düşündükten sonra yanıt vermemeyi ve çekilmeyi düşünen Cumali 50 bin TL'lik ödülü alarak yarışmadan ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada kendini gösteren Cumali, bir anda sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacının hayatını merak eden kişiler internet üzerinden Cumali'yi araştırmaya başladı. Arama motorlarında, Youtube'da ve diğer sosyal medya hesaplarında Cumali Miçooğulları’nı arayan vatandaşlar, yarışmacının birçok farklı programda boy gösterdiğini fark etti. Instagram'da 230 bin takipçisi bulunan Cumali Miçooğulları’nın oldukça renkli ve hareketli bir hayatı bulunuyor.