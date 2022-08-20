TOKİ sosyal konut projesinde maaş sınırı belli oldu! İstanbul'da 2 bin lira fazla olacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. 150 binden fazla konutun yapılacağı projeye Anadolu'da 14 bin TL, İstanbul'da ise 16 binTL'nin altında hane geliri olanlar başvuru yapabilecek.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile hayata geçecek. Tüm hazırlıkların tamamlandığı proje için sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi TOKİ sosyal konut projesine başvuru şartlarını ve detayları merak ediyor. TOKİ sosyal knutlarına başvuru yapabilmek için hane geliri sınırı netleşmeye başladı. İstanbul'da bu rakam biraz daha esnek olacak gibi görünüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konu projesi için hazırlıkları tamamladıklarını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detayları Eylül ayında kamuoyuna duyuracağını söyledi. Eylül ayında Erdoğan'ın yapacağı açıklama sonrası başvuruların hızla alınacağı belirtiliyor.

200 bin konuta ulaşması bekleniyor

81 ilde dar gelirli vatandaşların aidat öder gibi ödemelerle ev sahibi olacağı projede daire sayısı 150 bini aşacak. Rakamın 200 bini bulabileceği belirtiliyor. Megakent İstanbul projede aslan payını alacak.

Arz-talep dengesizliği sonrası kira fiyatları Megakent İstanbul başta olmak üzere fahiş şekilde arttı. Konut sayısının talebi karşılamaması nedeniyle konutların fiyatları da oldukça yükseldi. 150 bini aşkın dairenin ülkeye kazandırılacak olmasının piyasayı da dengeleyeceği belirtiliyor.

TOKİ sosyal konutları ile ilgili yapılacak açıklama öncesi milyonlar şartları ve ipuçlarını merakla araştırıyor. Özellikle öncelikli olarak sosyal konut başvurusu yapabilecek grup yoğun şekilde araştırılıyor. Ayrıca hane geliri sınırının kaç lira olacağı da yoğun şekilde yanıt arayan sorular arasında yer alıyor.

Hayata geçirilecek yeni projeden şehit yakınları, gaziler ve emeklilerin yanı sıra gençler ve yeni evlenen çiftler de öncelikli olarak faydalanacak. Yine dul ve yetimler de projeden ayrılan kontenjan çerçevesinde öncelikli olarak yararlanacak.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma

- 25 yaşını doldurmuş olma

- Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan uzun süredir ikamet ediyor olma veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma.

TOKİ'den konut satın almamış olma ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olma

- Hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılmış olmalı.

-Ayrıca TOKİ'nin konut projelerinde şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere kuraya girmeden konut alma hakkı tanınıyor. Bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirleniyor.

Maaş sınırı İstanbul'da 16 bin TL Anadolu'da 14 bin TL oldu

TOKİ sosya konutlarına alt gelir grubunun erişebilmesi için her zaman olduğu gibi maaş sınırı şartı da getirilecek. Daha önceki yıllarda 10 bin TL'den az hane geliri olanlara projeden yararlanma hakkı sunuluyordu. Bu yıl ise Anadolu'da 14 bin TL, Megakent İstanbul'da ise 16 binTL'nin altında hane geliri olanlar projeye başvuru yapabilecek.