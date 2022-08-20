Dolandırılanlar için 'hep insanların nasıl inandığına şaşırdırdım' dedi başına geldi

Dolandırıcı, mağdura taklit ettiği kişinin elinde kimliği ile çektiği fotoğrafını göndererek güven sağladı. Dolandırıcı, mağdura 3 bin lira karşılığında 120 bin 200 TL, 4 bin TL karşılığında 150 bin TL, 5 bin TL karşılığında ise 200 bin TL kazancı 1 saat içinde sağlayacağını söyledi. Mağdur bunun üzerine kendisine verilen hesap numarasına 3 bin TL yatırdı.