Dolandırılanlar için 'hep insanların nasıl inandığına şaşırdırdım' dedi başına geldi
YALOVA’da sosyal medyada gördüğü, ‘borsa yatırımıyla 1 saate yüksek kazanç’ vaadine inanan mağdur dolandırıcılara 21 bin lirasını kaptırdı. Mağdur kişi, "Aslında 3 bin lirayı yatırdıktan sonra dolandırıldığımı anladım. İnsan sanki hipnoza giriyor. Dolandırıldığımı bile bile 18 bin lirayı nasıl yatırdığımı hala anlamış değilim” dedi.
Yalova’da adını açıklamak istemeyen mağdur, 3 yıldır takip ettiği “yalovaasiklari” adlı instagram hesabında ufak bir yatırımla yüksek miktarda kazanç elde edildiğine yönelik hikaye paylaşımlarını gördü. Hikayelerde, “Forex canlı borsaya yatırım yapıyorsun sistem üzerinden senin yerine dünya üzerindeki borsalarda kaldıraç yapıyor bir saate kazanıyorsun. Kaybetme riski yok. Ben paramı çektim. Sizler de para kazanmak isterseniz hikayeme yanıt vermeniz yeterli” gibi sözde insanların yüksek karla para kazandığına yönelik paylaşımlar yer aldı.
Hikayelerde ayrıca 5 bin lira yatırarak 97 bin lira kazanıldığı yönündeki insanların teşekkür mesajları ve kazandıkları paralara dair banka dekontlarını da gören mağdur, sosyal medya hesabı ile iletişime geçti. Daha sonradan emniyetten söz konusu sosyal medya hesabının dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini öğrenen mağdur, sayfa yöneticisi sandığı kişi ile konuşmaya başladı.
Dolandırıcılara ‘Size güvenebilir miyim’ dedi, paralarını kaptırdı
Konuşmalarında kandırılma ihtimaline karşı tedirgin olan mağdur ‘size güvenebilir miyim?’ diye sorduğu dolandırıcıların tuzağına düştü. Dolandırıcılar mağdura whatsapp numarası vererek finans uzmanı olarak tanıttıkları Uğur Bey ile görüşmelerini istedi. Uğur A. isminde bir başkasını taklit eden dolandırıcı ile konuşmaya başlayan mağdur nasıl para kazanacağına yönelik bilgi almaya başladı.
Dolandırıcı, mağdura taklit ettiği kişinin elinde kimliği ile çektiği fotoğrafını göndererek güven sağladı. Dolandırıcı, mağdura 3 bin lira karşılığında 120 bin 200 TL, 4 bin TL karşılığında 150 bin TL, 5 bin TL karşılığında ise 200 bin TL kazancı 1 saat içinde sağlayacağını söyledi. Mağdur bunun üzerine kendisine verilen hesap numarasına 3 bin TL yatırdı.