MasterChef'te kıyamet! Yarışmacılar birbirini yedi, Fatma Nur yere düşüp bayıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran yemek yarışması Masterchef'te dün akşam çok konuşulacak bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Fatma Nur Uçar, yaşadığı tartışma sonrası fenalaştı.

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Ekranların en sevilen programlarından Masterchef, son bölümü ile yine gündeme geldi. Dün akşam yayınlanan son bölümde yarışmacılardan Fatma Nur ile Dilan sözlü tartışmaya girdi. Yaşanan tartışma sonrası Fatma Nur Uçar fenalaşarak bayıldı.

MasterChef Türkiye 2022 için seçmeler devam ederken ana kadro da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yarışmadaki Fatma Nur ve Dilan da ana kadroya dahil olan isimlerden oldu.

Ortam bir anda gerildi

MasterChef ana kadroya diğer yarışmacıların seçmeleri sürerken, balkondan yarışmayı takip eden Fatma Nur Uçar ve Dilan Karataş arasında bir sözlü tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışma, Fatma Nur'un iddialı çıkışları sonrası giderek alevlendi.

Fatma Nur, balkonda MasterChefte yarışan bir diğer yarışmacı Barış'a 'Boş iddia yapan çok burada' dedi ve Barış da 'Burada mı?' şeklinde yanıt verdi. Soruya, 'Yapamıyordu, bana saldırıyordu, çıkmaya çalıştı. Onu da yapamadı, dövme yaptırdı onda da çıkamadı. Anlayacağın boş iddia ve boş sözlerden hiç etkilenmiyorum. Kıyamam diyorum böyle, canım diyorum' sözleriyle karşılık veren Fatma Nur'a bir diğer yarışmacı Dilan'dan cevap geldi.

Tartışmanın fitili ateşlendi

Fatma Nur'un verdiği yanıt üzerine konuşan Dilan 'Ne, bana mı söyledin az önce söylediğin lafı?' şeklinde çıkıştı.

Kendisiyle konuşmadığını söyleyen Fatma Nur Uçar'a, Dilan Karakaş 'Zaten, zahmet olacak' cevabını verdi. Fatma Nur da arkadaşının bu cevabına karşılık olarak 'Senin doğal halin böyle sanırım. Saldırgan bir yapın var.' şeklinde konuştu.

Normalde saldırgan olmadığını söyleyen Dilan, bir gün önce yaşananları hatırlatarak yanlış yaptığını ifade etti.

Tartışma sonrası fatma nur fenalaştı

Önceki gün Mehmet Şef'in aşağıda mücadele eden yarışmacılara tarif verilip verilmediğini sorması üzerine Fatma Nur Uçar, 'Asla, olabildiğince yanlış yapmalarını bekliyorum. Tarif verene de kızıyorum' şeklinde cevap vermişti.

Bu yanıta karşılık Dilan da bunun doğru olmadığını söyleyerek, 'Şu kızı benim yanımdan alın ya' şeklinde tepki verdi.

Yaşanan şiddetli tartışma sonrası fenalaştığı belli olan Fatma Nur, nabzının kaç attığının kontrol edilmesi için etrafındakilerden yardım istedi. Nabzı ölçülürken fenalaşmaya başlayan Fatma Nur'a doktorlar müdahale etti.

MasterChef Fatma Nur kimdir?

Yarışmaya Muğla, Fethiye'den katılan Fatma Nur Uçar Yozgat doğumludur ve 23 yaşındadır. Liseyi Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde okuyan Fatma Nur şu an Masterchef programında yarışıyor.