Polisler 50 bin TL promosyon istedi kredi kartlarını kesiyor! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

BANKALARIN maaş promosyonlarına yaptıkları zam sonrası polisler de maaş promosyonlarına zam istedi. "En az 50 bin TL promosyon istiyoruz" diyen Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polislerin promosyonunu düşük tutup bankadan araç aldığını iddia etti. Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

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3-5 bin kişilik kamu kurumlarında çalışan memurlar, maaş aldıkları bankalardan 35-40 bin TL toplu promosyon alırken, 330 bin kişilik Emniyet Teşkilatı’nda 70-80 TL alan polisler promosyon zammı için mücadeleye başladı. Vakıfbank'la yapılan protokolün yenilenmesi çağrısında bulunan polisler, kredi kartlarını iptal etmeye başladı. Bazı illerdeki polisler, Vakıfbank’la yapılan promosyon anlaşmasının adil bir şekilde revize edilmesi için sahip oldukları kredi kartlarını kesti. En az 50 bin TL promosyon istediklerini belirten Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi: "Polisin maaş promosyonları anlaşmasında miktarı düşük tutup üstüne çok çok çok sayıda bağış olarak araç ödemesi yapıldı mı?"

Emniyet'ten 'promosyon' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyonu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, FETÖ ile aynı dili kullanan ve uzun zamandır teşkilata yönelik dezenformasyon faaliyeti yürüten bazı sosyal medya hesapları tarafından gündeme getirilmeye çalışılan, teşkilat mensuplarının maaş promosyonlarına ilişkin asılsız iddialarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

5 yıllık maaş promosyon protokolü

Personelin, 2022- 2027 dönemini kapsayan 5 yıllık maaş promosyon protokolünün, 18 Mart 2022'de Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. ile imzalandığı ve promosyon ödemelerinin 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığı vurgulanarak, şöyle denildi:

"Promosyon ihalesine, ilgili teknik şartnamenin 'bankanın her il merkezinde asgari bir şubesi bulunacaktır' şartını sağlayan 3'ü kamu, 1'i özel olmak üzere toplam 4 banka davet edilmiş; Ziraat Bankası katılım sağlamamış, Halkbank teşekkür mektubu göndermiş, İş Bankası 129 TL teklif sunmuş, Vakıfbank ise 225 TL'lik teklifini daha sonra 300 TL'ye çıkararak en yüksek teklifi vermiştir.

En iyi teklifi 300 TL ile Vakıfbank verdi

- Tüm taraflar ve yetkililerin bulunduğu komisyonca, Vakıfbank'ın 300 TL'lik teklifi, en iyi teklif olarak değerlendirilmiş ve protokolün imzalanmasına müteakip personele ödenmeye başlamıştır.

Ocak 2023'te 300 TL promosyon ödemesi başlayacak

- Promosyon ödemelerinin, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmiştir. Bu kapsamda Ocak 2023 tarihinde ilk zamlı ödeme gerçekleştirilecek ve aylık 300 TL'lik ödeme memur maaş zammı oranında artacaktır.

Taşıt alındığı iddiası yalan

- Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt vb alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir. Maaş protokolü, il emniyet müdürlükleri mevcut protokollerinin süresi bittikçe dahil olabilecek şekilde düzenlenmiştir."