Her yiyen bu tarifi nereden aldığınızı soracak! İşte misafir çatlatan kokoş kurabiye

Bu kurabiyenin içinde un yok! Komşunuzu, kayınvalidenizi, eltinizi, görümcenizi kıskandıracak bu kokoş kurabiye, sizi on adım ileriye götürecek. Herkesin, lezzetine bayılacağı bu kurabiyenin tarifini almak için sıraya girecekler. İşte yiyenlerin 'tadı damağımda kaldı' diyeceği, altın günlerinin favorisi olacak o kokoş kurabiyenin kolay yapılışı ve malzemeleri...

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Arkadaşlarınızla toplandığınızda, kayınvalidenize giderken, her şeyi eleştirmeye yer arayan komşular geldiğine hızlıca yapabileceğiniz ve tadını damaklarda bırakan o kurabiye işte bu kurabiye... Düşman çatlatan lezzetini tadan herkes parmaklarını yiyecek. Evinize çat kapı biri geldiğinde hazır bir şeyiniz koysa, pratik bir şekilde hazırlayıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu kurabiye hayatınızı kurtaracak cinsten...

Kokoş kurabiye için gerekli malzemeler:

-50 gr tereyağı

-6 yemek kaşığı toz şeker

-2 adet yumurta

200 gr hindistan cevizi

Kokoş kurabiye nasıl yapıır?

Kokoş kurabiyenin yapılışı:

Öncelikle küçük bir tava veya cezve içinde 50 gr (bir yemek kaşığı dolusu) tereyağını koyun ve eritin. Daha sonra, erittiğiniz tereyağını derin bir kabın içine koyun. Kaba koyduğunu tereyağının üzerine 6 yemek kaşığı toz şeker ilave edin. Tereyağ ile 6 yemek kaşığı şekeri iyice çırpın. Karışım bütünleşip, şekerler tamamen eridikten sonra bu karışıma 2 adet yumurtayı kırıp ekleyin.

Çatal ya da bir tel çırpıcı yardımı ile bu üç malzemeyi çok iyi karıştırın. Yumurtalar köpürene kadar karıştırırsanız kurabiyeleriniz daha lezzetli olacaktır. Son olarak 200 gr hindistan cevizini ekleyin. Ardından kabın içindeki bütün bu malzemeleri eliniz ile yoğurmaya başlayın. Yoğurma işlemi bittikten sonra, hazırladığınız hamuru buzdolabında 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın.

Hazırladığınız kokoş kurabiyeleri, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine güzelce yerleştirin. Önceden ısıttığınız fırının içine koyun ve fırını 170 dereceye ayarlayıp pişirin. Kurabiyelerin üzeri hafif pembeleşinceye kadar ara ara mutlaka kontrol edin.

Yaklaşık 20 dakika sonra kurabiyeleriniz hazır olacaktır. Kokoş kurabiyeler piştikten sonra fırından çıkarın de dinlenmeye bırakın. Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

Kokoş kurabiye nasıl bir kurabiyedir?

Kokoş kurabiye, içinde kabartma tozu, un olmadığından dolayı diğer kurabiyelerden daha farklıdır ve yapılışı da oldukça kolay ve pratiktir. Ayrıca lezzeti de damaklarda kalır, bir kere yiyen bir daha yemek ister. Hafif ve tok kıvamıyla akıllarda kalan bu kurabiyeyi yaptığınızda, yiyenler parmaklarını da yiyecek. Afiyet olsun...