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Şamil Tayyar'dan MB'ye faiz tepkisi! Faiz düştükçe ihtiyaç sahibi daha yüksek faizle borçlanıyor

Şamil Tayyar'dan MB'ye faiz tepkisi! Faiz düştükçe ihtiyaç sahibi daha yüksek faizle borçlanıyor

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan tepki geldi. Tayyar, "Faiz düştükçe ihtiyaç sahibi yüksek faizle borçlanıyorsa bir yerde sorun var" dedi.

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Eski AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararını eleştirdi. 

Şamil Tayyar "Faiz düştükçe… İhtiyaç sahibi yüksek faizle borçlanıyorsa… Bankalar kârlarını katlıyorsa… Bir yerde sorun var. Bu sorun çözülmedikçe maksat hasıl olmaz." dedi.

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