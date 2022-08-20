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Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 20 ABD'li paralı savaşçı öldürüldü

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 20 ABD'li paralı savaşçı öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 20 ABD’li paralı savaşçının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleriyle ilgili bilgi verdi.

Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde 110. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı bir taburun tamamıyla etkisiz hale getirildiğini ileri süren Konaşenkov, "Harkiv bölgesindeki Andreyivka yerleşim biriminin yakınlarında 'Kraken' taburu ve yabancı paralı savaşçıların birliklerinin pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 20 ABD’li dahil 100’den fazla militan öldürüldü." değerlendirmesini yaptı.

Harkiv bölgesinde 130 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 8 özel askeri aracın yok edildiğini de ifade eden Konaşenkov, Donetsk bölgesinde ise 200’den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 2 tank ve 7 özel aracın imha edildiğini ileri sürdü.

Son 24 saatte 7 yönetim merkezi, 4 mühimmat deposu ile 3 yakıt deposunun vurulduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, bin 776 insansız hava aracı, 367 hava savunma füze sistemi, 4 bin 354 tank ve zırhlı araç, 809 çok namlulu roketatar, 3 bin 320 obüs ve havan topu ve 4 bin 969 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

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