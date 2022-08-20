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BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da

BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanına geldi. Guterres buradan heyetle birlikte tekneye binerek, tahıl sevkiyatında kullanılan geminin kontrollerine katılmak için hareket etti.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatında kullanılan bir gemide yapılacak denetime katılmak için Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanına geldi.

Burada heyetle bir araya gelen Guterres, daha sonra heyetle birlikte tekneye binerek kontrolleri yapılacak olan gemiye doğru hareket etti.

Guterres denetim sonrası heyetle birlikte Milli Savunma Üniversitesi’nde bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezine gidecek.

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