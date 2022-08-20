Kardeşlerim dizisi asıl bombayı sona saklamış! Bir oyuncu müjdesi daha verildi

ATV ekranlarında yayınlanan olan Kardeşlerim dizisinin 3. için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin oyuncu kadrosuna son katılan isim ise herkes için büyük sürpriz oldu.Abone ol
Üçüncü sezon için çekimlerin sürdüğü Kardeşlerim dizisi bu kış da cumartesi akşamları ATV ekranında seyirciyle buluşacak. Yayınlandığı her sezon başında kadrosuna yeni bir isim dahil olan Kardeşlerim’in yeni bir oyuncusu daha ortaya çıktı.
Yeni sezonu büyük bir merakla beklenen Kardeşlerim, Eylül ayında yayınlanacak olan yeni bölümler için sete çıktı, çekimlere start aldı. Bu sebeple Kardeşlerim setinde ve izleyicilerinde büyük bir heyecan hakim. Her sezon başı yeni oyuncuları kadrosuna dahil eden Kardeşlerim’in yeni sezondaki yeni oyuncuları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Ecem Bayır sürprizi
Gelen son bilgilere göre genç oyuncu Ecem Bayır, Kardeşlerim dizisinin kadrosuna katıldı. Daha 26 yaşında olan oyuncu BKM Mutfak ekibinde tiyatro eğitimi aldı. Ecem Bayır bugüne kadar Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Destan dizilerinde de rol aldı. Kardeşlerim dizisi, Ecem Bayır’ın ön plana çıkabileceği ve yeteneğini gösterebileceği bir yapım olarak göze çarpıyor.
Kardeşlerim dizisinin ekibine başarılı oyunculardan Kaan Çakır ile Nihan Büyükağaç’ın da katıldığı yönünde basında iddialar yer aldı. İki tecrübeli oyuncunun üçüncü sezonda diziye önemli katkı yapması bekleniyor.
Şu ana dek bilinen 3 yeni oyuncunun Kardeşlerim ekibi ile birlikte sete çıkarak üçüncü sezon hikayesinde yer alacağı yönünde. 3. sezonda da bundan önce önce olduğu gibi dizinin hikayesinde birçok yenilik olması bekleniyor.
Yönetmen koltuğunda usta isim
Dizinin kadrosunda genç kuşak başarılı oyuncuların yanı sıra deneyimli oyuncuların da bulunduğu Kardeşlerim dizisinin yönetmenliğini ise Serkan Birinci yapıyor. Yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da büyük ilgi gören Kardeşlerim dizisinin üçüncü sezonunda ilgiyi yeniden tazelemek ve başka izleyicileri de diziye çekmek için yenilikler yapılacak. Beklentiler, dizinin yeni sezonda da iddialı olması yönünde.
Kardeşlerim dizisi oyuncuları ve karakterleri
Celil Nalçakan
Akif Atakul
42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yok.
Cüneyt Mete
Orhan Eren
37 yaşında. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babası. Karısının, çocuklarının ve ona abisinden kalan yeğenlerinin gönlünü hoş edip, onlara kol kanat gerebilmek için sabah akşam çalışan iyi bir adam.
Fadik Sevin Atasoy
Şengül Eren
37 yaşında. Uyanık, değişken, paraya fazla değer veren, cingöz bir kadın. Kocasının yeğenlerine belli bir mesafeden sahip çıkmaya çalışırken, her daim fırsatlardan da istifade etmeyi iyi bilen bir kadın.
Ahu Yağtu
Suzan Manyaslı
34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini yeniden keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.
Simge Selçuk
Nebahat Atakul
40 yaşında. Güzel, alımlı, bakımlı bir kadın. Kurduğu mutlu aile tablosu tehlikeye girdiğinde gözü kimseyi görmeyen, kendi ve çocukları için hayatı garantiye almak adına her şeyi göze alabilecek, cesur bir kadın.
Yiğit Koçak
Ömer Eren
17 yaşında. Duygusal ve hırslı bir çocuk. Zaman zaman kalbinin sesine hakim olamayıp, kendini kaybetse de, abisi Kadir'in sorumluluklarını hafifletmek için üstüne düşeni yapan bir çocuk.
Su Burcu Yazgı Coşkun
Asiye Eren
17 yaşında. Sade, anaç, dürüst ve güçlü bir kız. Abileri ve küçük kız kardeşi Emel'e annelik yaparken, derslerine sıkı sıkı sarılan çalışkan bir kız. Üstelik sesi de çok güzel.
Aylin Akpınar
Emel Eren
6 yaşında. Sevgi dolu, sevimli, neşeli bir çocuk. Anne ve babasının özlemini hep kalbinde hisseden, abilerinin ve ablasının sözünden çıkmayan, oyun oynamayı seven uslu bir kız.
Onur Seyit Yaran
Doruk Atakul
18 yaşında. Yakışıklı, sporcu, arkadaşları için hep lider olan zengin çocuğu. Her şeye tepeden bakmaktan çekinmeyen, insanları tiye almaktan rahatsız olmayan kibirli bir delikanlı.
Cihan Şimşek
Oğulcan Eren
18 yaşında. Komik, eğlenceli, öz güveni yüksek bir çocuk. Aşık olduğu kız için her türlü çılgınlığı yapıp, engel tanımayacak eğlenceli bir aşık, iyi bir dost, kuzeni Ömer için iyi bir sırdaş.
Melis Minkari
Aybike Eren
17 yaşında. Hep sahip olduklarından fazlasının hayalini kuran, biraz kibirli, açık göz bir kız. Cesareti bazen başına iş açsa da çenesini tutmakta zorlanan, dobra ve hızlı düşünen bir karakter.
Recep Usta
Berk Özkaya
18 yaşında. Laubali, üstten, şımarık bir tip. Fakat esasında bu sadece gerçeklerden saklanmak için kendine seçtiği bir kılıf... Bu herkese mesafeli, züppe tavrının arkasında gizlemeye çalıştığı başka bir gerçek var. Aykırı olmayı, cool olmak sanan Berk'in, zamanla ilgisini çekmeye başlayan Aybike'ye yakınlaşma çabası, ikisini de fazlasıyla değiştirirken, bu imkansız aşk zamanla akıllarını başlarından alacaktır.
Seda Kırımlıoğlu
İnci
İki çocuk annesi olan İnci, güzel ve bakımlı bir kadın. Giyimine kuşamına her zaman önem veren İnci, Nebahat Atakul'un en yakın arkadaşı. İnci, güzelliğinin yanında varlıklı bir kadın olmasıyla da dikkatleri üzerine çeken bir anne.