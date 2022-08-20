Kardeşlerim dizisi asıl bombayı sona saklamış! Bir oyuncu müjdesi daha verildi

ATV ekranlarında yayınlanan olan Kardeşlerim dizisinin 3. için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin oyuncu kadrosuna son katılan isim ise herkes için büyük sürpriz oldu.

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Üçüncü sezon için çekimlerin sürdüğü Kardeşlerim dizisi bu kış da cumartesi akşamları ATV ekranında seyirciyle buluşacak. Yayınlandığı her sezon başında kadrosuna yeni bir isim dahil olan Kardeşlerim’in yeni bir oyuncusu daha ortaya çıktı.

Yeni sezonu büyük bir merakla beklenen Kardeşlerim, Eylül ayında yayınlanacak olan yeni bölümler için sete çıktı, çekimlere start aldı. Bu sebeple Kardeşlerim setinde ve izleyicilerinde büyük bir heyecan hakim. Her sezon başı yeni oyuncuları kadrosuna dahil eden Kardeşlerim’in yeni sezondaki yeni oyuncuları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Ecem Bayır sürprizi

Gelen son bilgilere göre genç oyuncu Ecem Bayır, Kardeşlerim dizisinin kadrosuna katıldı. Daha 26 yaşında olan oyuncu BKM Mutfak ekibinde tiyatro eğitimi aldı. Ecem Bayır bugüne kadar Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Destan dizilerinde de rol aldı. Kardeşlerim dizisi, Ecem Bayır’ın ön plana çıkabileceği ve yeteneğini gösterebileceği bir yapım olarak göze çarpıyor.

Kardeşlerim dizisinin ekibine başarılı oyunculardan Kaan Çakır ile Nihan Büyükağaç’ın da katıldığı yönünde basında iddialar yer aldı. İki tecrübeli oyuncunun üçüncü sezonda diziye önemli katkı yapması bekleniyor.

Şu ana dek bilinen 3 yeni oyuncunun Kardeşlerim ekibi ile birlikte sete çıkarak üçüncü sezon hikayesinde yer alacağı yönünde. 3. sezonda da bundan önce önce olduğu gibi dizinin hikayesinde birçok yenilik olması bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda usta isim

Dizinin kadrosunda genç kuşak başarılı oyuncuların yanı sıra deneyimli oyuncuların da bulunduğu Kardeşlerim dizisinin yönetmenliğini ise Serkan Birinci yapıyor. Yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da büyük ilgi gören Kardeşlerim dizisinin üçüncü sezonunda ilgiyi yeniden tazelemek ve başka izleyicileri de diziye çekmek için yenilikler yapılacak. Beklentiler, dizinin yeni sezonda da iddialı olması yönünde.

Kardeşlerim dizisi oyuncuları ve karakterleri