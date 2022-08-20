İşte Türkiye'nin İsveç’e verdiği 350 sayfalık YPG dosyası! İlk toplantı 26 Ağustos’ta yapılacak

NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya ile kurulan ortak mekanizmasının ilk toplantısı 26 Ağustos’ta Finlandiya’da gerçekleştirilecek. İlk kez terör örgütü YPG’nin PKK’yla bir bütün olduğunu anlatan 350 sayfalık kapsamlı bir rapor hazırlandı. Toplantıya katılacak olan Adalet ve Dışişleri Bakanlığı ile MİT’ten uzman bir heyet, herkesin bildiği 'sırrı' belgeleriyle anlatacak.

Abone ol

Türkiye'nin NATO üyeliğine teröre karşı somut adımlar atması karşılığında koşullu destek verdiği İsveç'e PKK-YPG'nin bir bütün olduğunun somut delillerle anlatıldığı rapor 26 Ağustos'taki toplantıda sunulacak.

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının verileri ile mahkeme kararlarından derlenen raporda, PKK-YPG'nin aslında bir elmanın yarısı olduğu somut biçimde anlatıldı.

Tanksavar füzeleri PKK'ya nasıl gitti?

Suriye'nin doğusu ve kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü YPG'ye TIR’lar dolusu gönderilen yardım silahlarının Suriye ile sınırlı kalmadığı, terör örgütünün ihtiyaç duyduğu farklı bölgelere aktarım yaptığı bildirildi. İran, Irak ve Türkiye'deki operasyonlarda ele geçirilen tanksavar füzelerinin Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekât bölgelerinde ele geçirilen İsveç menşeli füzelerle aynı kafileden olduğu bilgisi yer aldı.

Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'den sonra Suriye

NATO menşeli silah ve üniformalarla terörist saldırılar gerçekleştiren ve ana omurgasını PKK-YPG'li teröristlerin oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri (SGD) başındaki isimlerin sıklıkla değiştiği belirtildi. Raporda, bu isimlerden geçen yıl Gara Dağında düzenlenen operasyonda öldürülen Suriye uyruklu Sofi Nureddin kod adlı Halef El Muhammed'in Diyarbakır, Şırnak, Hakkâri kırsalında bulunduğunun altı çizildi.

Dağlıca ve Aktütün baskınlarının failleri

Raporda, YPG'nin başında bir dönem yer alan ve tekrar Kandil'e giden bir diğer ismin de Fehman Hüseyin olduğu, bu teröristin bizzat Hakkâri Dağlıca'da ve Aktütün Sınır Karakolunda 36 askerimizin şehit edildiği saldırılar öncesinde bölgede keşif ve eylem planlaması yaptığı, buna dair görüntülerin terör örgütünün kendi yayın organlarında bile yer aldığı, bu teröristin 1992-99 yıllarında Şırnak kırsalında sözde sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunduğu bilgisine yer verildi. Son olarak Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in YPG'nin başında yer aldığı, bu teröristin de Türkiye'de turizm bölgelerindeki bombalı saldırıların gerçekleştirildiği PKK'nın eski sözde Özel Güç sorumlusu olduğu ve çok sayıda kanlı saldırının talimatını verdiği vurgulandı.

Şemalı yapılanma isim isimanlatıldı

Suriye Demokratik Güçleri sözde merkez karargâhının tamamının PKK elebaşlarından oluştuğu bildirilirken, bunların da doğrudan Kandil'deki Murat Karayılan ile Cemil Bayık tarafından kumanda edildiği anlatıldı. Raporda, PKK-YPG bağını somut biçimde anlatan şemalı yapılanmada, yakalanan veya teslim olan teröristlerin mahkemeler huzurunda alınan ifadelerinin birer onaylı suretleri de yer aldı. Haseki'ye bağlı Resulayn ilçesinde SDG içinde faaliyet yürütürken kaçarak Şanlıurfa Ceylanpınar'da güvenlik güçlerine teslim olan Metin kod adlı R.G'nin itiraflarına da ayrıntılı yer verildi.

İsimleri Kandil belirliyor

Terörist R.G, SDG'nin komuta kademesinde yer alacak isimlerin doğrudan Kandil'den belirlendiğini, ancak Suriye uyruklu olanların özellikle tercih edilerek sanki Suriye'de rejime baş kaldırmış bir hareket gibi algı yaratılmaya çalışıldığını anlattı. SDG adına gerek ABD, gerekse Esad rejimiyle tüm ilişkilerin Mazlum Kobani tarafından yürütüldüğünü belirten R.G, SGD yürütme komitesinde yer alan 17 kişinin de Mazlum Kobani'nin altında faaliyet yürüttüklerini belirtti.

SDG'nin hedefi Büyük Kürdistan ve Türkiye

Terörist R.G, “SDG bir kılıftır. Çünkü başındaki ABD'yle görüşmeleri sağlayan tüm yöneticiler PKK'dan buraya gönderilen isimlerdir. Türkiye'nin tepkisini çekmemek için son dönemde alt düzeyde Arap kökenli savaşçıları bünyesine katarak PKK'yla bağı olmadığı imajını vermek istiyor. Arapların yoğun yaşadığı bölgeleri de ABD'nin desteğiyle işgal etmek istiyor. Bize verilen teorik eğitimlerde Suriye'nin kuzeyinde ilan edilen kantonlarla Suriye Kürdistan'ının inşa edilip Amerika tarafından tanınarak ülkede istikrar ortamıyla birlikte bu kez Türkiye'nin hedef alınarak büyük Kürdistan'ın amaçlandığı anlatılıyordu. SDG eliyle işgal edilen Rakka'da büyük yağma ve talan yapıldı. Araplar göçe zorlanırken, mallarına el konuldu” dedi.

İşte o isimler

PKK içinde yer alıp şu anda Suriye'de SDG bünyesinde yer alan teröristlerin isim listesi fotoğrafları, Türkiye'de gerçekleştirdikleri saldırılar ve örgüt içindeki konumları da gönderilen dosyada yer aldı. SDG'nin yönetiminde yer alan ve Türkiye'de çok sayıda kanlı saldırılarda yer alan PKK'lı isimler raporda şöyle sıralanıyor:

10 milyonluk kırmızı listede aranan Sefkan kod adlı Serdar Özdemir. Tunceli kırsalında uzun yıllar sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 37 asker ve sivilin şehit edilmesinden aranıyor.

10 milyonluk kırmızı listede aranan Sabri Ok. KCK'nın Avrupa sorumluluğu yaptı. SDG merkez karar organlarından biri.

10 Milyonluk kırmızı listede aranan Adar Dersim kod adlı Sabriye İlgün. Uzun yıllar Tunceli kırsalında silahlı faaliyet yürüttü. 17 askerimizi şehit etmekten aranıyor.

Welid kod adlı Aldar Halil. Şam'da Abdullah Öcalan'ın uzun yıllar korumalığını yaptı. PYD'nin Kahire'de temsilcilik açması için darbeci General Sisi yönetimiyle görüşmelere katıldı. Sözde Kürt Yüksek Konseyi'nin başında yer aldı. Suriye operatörleri çalışmadığı için Türkiye'deki GSM operatörlerine ait telefon hatlarını kullandıkları kaydedildi.

Halide kod adlı Hanife Hüseyin. 25 yıldan beri PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet yürütüyor. Son yapılanmada Kandil tarafından SDG sözde istişare heyetine getirildi.

Renas Gabar. Afrin uyruklu terörist Tunceli ve Karadeniz kırsalında 23 güvenlik görevlisini şehit etmekten aranıyor. Barış Pınarı harekâtı başladığında Resulayn lojistik sorumlusuydu.

Bilal Halep. Şırnak'ın Gabar Dağındaki Seslice Taburuna saldırıda 8 askerin şehit edilip silahlarının gasp edilmesinden aranıyor. Hatay'ın Amanos Dağlarındayken Afrin'in Racu beldesine kaçtı.

Malik Süleyman. Cemşit kod adlı terörist Afrin doğumlu. Şırnak'ın Uludere ve Beytüşebap İlçeleri kırsalında Kato, İncebel, Süvari Halil Dağlarında bölge sorumluluğu yaptı. Beytüşşebap İlçesine düzenlenen ve 10 askerin şehit edildiği saldırıyı planlayıp yönetti. Kobani'deki silahlı teröristlerin başında.

Hüseyin Kahraman. Selim Derik kod adlı terörist Suriye El Malikiye doğumlu. Hakkâri kırsalındaki Cilo, Buzul, Balkaya, İkiyaka dağlarında uzun yıllar bölge sorumluluğu yaptı. PKK'nın silahlı kanadı HPG askeri konsey üyesi. Çukurca'daki Karataş jandarma karakoluna saldırı düzenlenmesi, Çukurca'da yola mayın döşenerek 9 askerin şehit edilmesi, Yeşiltaş karakoluna saldırı sonucu 8 askerin şehit edilmesinden aranıyor. Son olarak Resulayn sorumlusuydu.

İskender Derik. PKK'nın silahlı kolu HPG Askeri Konsey üyesi. PKK'nın Behdinan sahası adını verdiği Hakkâri ile Kuzey Irak'ın Metina bölgesini içine alan bölgenin genel sorumlusuydu. Şemdinli, Çukurca, Yüksekova'da 36 güvenlik görevlisini şehit etmekten aranıyor. Suriye Cezire YPG genel sorumlusuydu.

Azad Simi. Çiya Kobani kod adlı terörist 2007 yılında Dağlıca ve Aktütün karakollarımıza saldırın başındaki isimdi. Suriye'de ABD'nin Özel Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Jamie Jarrad ile birlikte Blackhawk UH–60 tipi helikopterle Suriye'nin kuzeyindeki Deyr Ez Zor bölgesindeki incelemelere katılmıştı.