BIST 3.020
DOLAR 18,09
EURO 18,16
ALTIN 1.016,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırşehir'de 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırşehir'de 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne, 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü.

Abone ol

Mucur ilçesi Solaklı Mahallesinde ikamet eden ve internet üzerinden tanıştıkları öğrenilen D.A. ve Z.A., çiftinin kısa süre önce dünyaya gelen ikinci çocukları, iddiaya göre, M.A.'yı annesi Z.A. dövmeye başladı.

Evde yaşanan çığlık sesleri üzerine komşuları giderek yaşanan vahşeti gördü. Polis ekiplerine haber verilmesi sonrası D.A. ve eşi Z.A. gözaltına alındı. Z.A., ilçe emniyet müdürlüğünde verdiği ifade de suçunu itiraf etti.

Solaklı Mahallesinde yaşanan olay sonrası ev sahibi H.K., geç geç saatlerde çığlık sesleri duyduklarını ve bebeğin ölümüne üzüldüklerini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şamil Tayyar'dan MB'ye faiz tepkisi! Faiz düştükçe ihtiyaç sahibi daha yüksek faizle borçlanıyor
Şamil Tayyar'dan MB'ye faiz tepkisi! Faiz düştükçe ihtiyaç sahibi daha yüksek faizle borçlanıyor
İşte Türkiye'nin İsveç’e verdiği 350 sayfalık YPG dosyası! İlk toplantı 26 Ağustos’ta yapılacak
İşte Türkiye'nin İsveç’e verdiği 350 sayfalık YPG dosyası! İlk toplantı 26 Ağustos’ta yapılacak
Kardeşlerim dizisi asıl bombayı sona saklamış! Bir oyuncu müjdesi daha verildi
Kardeşlerim dizisi asıl bombayı sona saklamış! Bir oyuncu müjdesi daha verildi
Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 20 ABD'li paralı savaşçı öldürüldü
Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 20 ABD'li paralı savaşçı öldürüldü
Hıyar deyip geçmeyin! Faydalarını duyunca ağzınız açık kalacak
Hıyar deyip geçmeyin! Faydalarını duyunca ağzınız açık kalacak
BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da
BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da
TOKİ sosyal konut projesinde maaş sınırı belli oldu! İstanbul'da 2 bin lira fazla olacak
TOKİ sosyal konut projesinde maaş sınırı belli oldu! İstanbul'da 2 bin lira fazla olacak
Yeni Peugeot 308 eylülde Türkiye'de satışa sunuluyor etkileyici tasarımı ile göz dolduruyor
Yeni Peugeot 308 eylülde Türkiye'de satışa sunuluyor etkileyici tasarımı ile göz dolduruyor
Leicester City'nin Jamie Vardy kararı
Leicester City'nin Jamie Vardy kararı
Her yiyen bu tarifi nereden aldığınızı soracak! İşte misafir çatlatan kokoş kurabiye
Her yiyen bu tarifi nereden aldığınızı soracak! İşte misafir çatlatan kokoş kurabiye