'Dolar Eylül'de 15 liraya düşecek' diyen Şakkadanak Necmettin Batırel: Özgür Demirtaş yerin dibine girecek

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la giriştiği 'Şakkadanak' tartışmasıyla fenomen haline gelen Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarla ilgili şok bir öngörüde bulundu. "Faiz indiriminin tek bir açıklaması var. Eylül ayında yurt dışından çok büyük fon girişi gerçekleşecek" diyen Batırel, doların Eylül'de 15 TL'ye düşeceğini iddia etti. Prof Özgür Demirtaş'ı da unutmayan Batırel, "Sözde finans profesörü yakında yerin dibine girecek" dedi.

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Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimine ilişkin olarak, "Faiz indiriminin tek bir açıklaması var. Eylül ayında yurt dışından çok büyük fon girişi gerçekleşecek. Merkez Bankası bunu çok iyi biliyor. Bunun sonucunda kurlarda sert gerileme yaşanacağı için önden böyle karar alındı" diyen Batırel, "Böyle bir hareketin yaşanacağını uzun süreden beri yazıyorum, nitekim bu faiz indirimi ile doğrulanmış oldu" dedi.

'Sözde finans profesörü' Özgür Demirtaş yerin dibine girecek...

Necmettin Batırel, yazısında isim vermeden ekonomist Özgür Demirtaş'a sert göndermelerde bulundu. Özgür Demirtaş'ın dün yayınladığı ve faiz indiriminin Türkiye'ye neler getirdiğini anlattığı videoya gönderme yapan Batırel, "Faiz indirimini yerden yere vuran bazı sözde finans profesörü olarak geçinenler yerin dibine girecek!.." dedi. Batırel, yazısında şu öngörülerde bulundu:

Dolar Eylül'de ilk hamlede 15 liraya inecek

- Göreceksiniz toplam rezervlerimiz eylül sonunda büyük fon girişiyle 200 milyar doları aşacak, kur baskısı tamamen ortadan kalkacak... TL’deki kayıplar yıllık TÜFE’yi aşamayacak, dolar ilk hamlede 15 liraya düşecek.

- Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla piyasaya can suyu veren Kredi Garanti Fonunda bakiye tutarı 500 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseltildi… Başka bir ifade ile KGF’nin kefalet verebileceği kredilerin toplam tutarı 500 milyar liradan 1 trilyon liraya çıkarıldı.

Necmettin Batırel ile Özgür Demirtaş'ın viral olan o tartışması...

Bankalar ticari kredi faizi vermek istemiyordu

- Bankalar geri dönüşlerinden endişe duydukları için ticari kredi faizi vermek istemiyordu. Bu problemi aşmak için kredi garanti fonunun kapasitesi arttırıldı. KOBİ’lere şimdi düşük faizli 500 milyar liralık ekstra kaynak sağlanacak.

- Böylece hem üretim hem istihdam artacak, dünya küçülürken, Türkiye istikrarlı büyümesini sürdürecek. Faiz indirimini yerden yere vuran bazı sözde finans profesörü olarak geçinenler yerin dibine girecek!..