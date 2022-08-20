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'Tüfeğiyle Rus savaş uçağını düşürdü' Dünya bu açıklamayı konuşuyor

'Tüfeğiyle Rus savaş uçağını düşürdü' Dünya bu açıklamayı konuşuyor

UKRAYNA-Rusya savaşı tüm hızıyla sürerken dünya çevresinde çatışmaların hızlandığı Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporojya'nın patlaması endişesi yaşıyor. Tüm bu endişelerin ortasında Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti'nden yapılan açıklama duyanları şaşkına çevirdi. Valeriy Fedoroviç isimli Ukraynalı vatandaşın tüfeğiyle Rus savaş uçağı düşürdüğünü iddia eden yetkililer yaşlı adamı 'kahraman' ilan edip madalya verdi.

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178 günü geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşında dünyayı şaşkına çeviren haber geldi. Ukrayna’nın kuzeyinde Belarus sınırına yakın bir noktada bulunan Çernigiv kentinde yaşayan emekli Valeriy Fedoroviç, Ukrayna saflarında sivil direnişçilerden birisi oldu. Savaşın başından bu yana silahlı direnişe katılan Fedoroviç, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamanın ardından binlerce kişi arasından sıyrılarak direnişin 'sembollerinden' oldu. 

'Tüfeğiyle Rus uçağı düyürdü' açıklaması

Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti'nin dün yaptığı açıklamada, "Savaşın ilk günlerinde Çernigiv'de  direnişçilere katılan ve emekli bir vatandaş olan Valery Fedorovych,  yoğun Rus bombardımanı sırasında tüfeğiyle düşman hava kuvvetlerine ait bir Su-34 tipi savaş uçağını düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

Av tüfeğiyle savaş uçağı vurulur mu?

Açıklamanın devamında ise, “Aramızdaki kahramanlardan biri düşmana ait uçağı düşürdü ve devlet sınırlarımızın korunmasına yardım ettiği için madalya ile ödüllendirildi" denildi. Akıllara durgunluk veren iddia birçok tartışmaya sebep oldu. Birçok kişi yayınlanan açıklamaya şüpheyle yaklaşırken, araştırmacılar av tüfeği ile Su-34 tipi bir savaş uçağı düşürülmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Medyada boy boy röportajları yayınlayor

Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada Valery Fedorovych’in olaya dair bilgi verdiği bir video da yer aldı. Videoda yıkılmış binalar arasında sırtında tüfekle yürüyen Fedorovych, savaşın ilk aşamasında Rus uçaklarının ciddi şekilde bombaladığı Çernigiv şehrindeki hasarı gösteriyor. Fedorovych, uçağın enkazına ait olduğu düşünülen bir parçayı da işaret ederek olayı anlatmaya devam ediyor.

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