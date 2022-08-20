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Gaziantep'teki elim kaza! İHA muhabirinin ölümle ilgili paylaşımları yürek yaktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'teki elim kaza! İHA muhabirinin ölümle ilgili paylaşımları yürek yaktı

GAZİANTEP'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen'in ölümle ilgili paylaşımları yürek yaktı. Esen'in en çok dikkat çeken paylaşımı, "İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler" oldu.

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Gaziantep’te yolcu otobüsünün daha önce yaşanan bir kazaya neden olan ekiplerin arasına dalması sonucu İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Abdulkadir Esen'in sosyal medya hesabında yaptığı, "İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler", "Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Hepsi bu kadar" paylaşımları yürek burktu.

İki muhabirin, olay yerinden araçlarıyla geçerken yaralılara yardım etmek için durdukları, yaşanan kazada can verdikleri ortaya çıkmıştı...

Kazada ölen bir diğer muhabir Umut Yakup Tanrıöver:

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